‘Karar kesinleşmemiş ortalık toz duman’

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen mahkûmiyet kararına yönelik istinaf ve temyiz yolunun açık olmasına rağmen muhalefet partilerinde yaşanan sevinç ve oluşturulmak istenen 'mağduriyet' algısına farklı siyasi görüşlerden tepkiler gelmeye devam ediyor. MHP Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, karar sonrası Akşener ve İmamoğlu'nun objektiflere yansıyan sevinçlerini paylaşarak, "MHP'yi ele geçirmedi, bu gidişle CHP'yi ele geçirecek" dedi.CHP'den ihraç edilen İstanbul Barosu Eski Başkanı Ümit Kocasakal da Batı'nın tavrına dikkat çekerek, "Karar yeni çıkmış, henüz kesinleşmemiş. Gidilebilecek iki denetim muhakemesi yolu var. Ama ortalık toz duman. 'Kahramanlık türküleri' dört bir yanı sarmış. ABD, İmamoğlu'na verilen hapis cezasından dolayı 'Derinden endişeliymiş'. AB de adil seçim ve demokrasi için kaygılı. Elbette hepsi demokrasi ve ifade özgürlüğü adına. CIA'cı Henri Barkey de topa girmiş. Şok dalgaları her köşeye ulaşacakmış. Ulaştı bile. Bu çevrelerin, 'kaygı'larından kaygılıyım" ifadelerini kullandı.