Şentop’tan Hazreti Mevlana’nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri mesajı

Mevlana'nın 749'uncu Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri sona erdi.

Törende konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop şu ifadeleri kullandı:

"İyiyle kötünün, Hak'la batılın savaşı bugün de sürüyor. Kötülük dün olduğu gibi bugün de kıtalar arası dolaşıyor ve örgütlü. Küresel çağdaş Moğollar bugün de değişik yıkımlara imza atmakla meşgûl. İşgâl, açlık, savaş, iç savaş ve başka trajediler, bugün de dünyamızın ne yazık ki "alışılmış" görüntüleri arasında. Ama biz alışmadık, alışamadık bu görüntülere. Değişik şekillere bürünerek, örgütlü küresel kötülük bizim üzerimize de gelse, başka mazlum bir topluluğun üzerine de gelse; Gerek diplomasi masalarında, gerek sahada, gerekse başka bütün platformlarda reddediyoruz, karşı koyuyoruz ve elimizden geldiği kadar mücadele ediyoruz.

Rumelinin ve Anadolu'nun, ruhunu mayalayan Alp Erenler, Horasan erleri, kurucu bilgelerimiz Yesevî, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Velî, Mevlâna Celaleddin Rûmi bize bu memleket özelinde ve yeryüzü genelinde bir şey bıraktılar: Bizi bir arada tutan bir şey! Anlamını Kur'an'dan ve onun içerdiği yüksek şuur ve ruhtan alan bu değerler manzumesi, bizim kötülüğe, zulme alışmamıza izin vermiyor, müsaade etmiyor. Alışmadık ve alışmayacağız. İnsanın insana kulluğunu reddediyoruz. Azgınlığı, haksızlığı ve kötülüğü reddediyoruz. Sadece Yüce Yaratıcının önünde eğilen bu Aziz Millet, ruh köklerinin dün olduğu gibi bugün de farkında. "Gel" çağrısına uyup yüzyıllardır bu şehre, bu yeşil kubbenin altına geliyoruz" dedi.

