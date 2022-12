Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Peygamberimiz her Müslüman'ın örnek alacağı kişidir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ÖNDER'in Büyük Çamlıca Camisi'nde düzenlediği "İmam Hatipliler Sabah Namazında Buluşuyor" etkinliğe katıldı.

Sabah namazını cemaate kıldıran Erbaş, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yaptığı konuşmada, yeryüzünde her şeyin Allah'ı tespih ettiğini söyledi.

Erbaş, 39 ilçeden etkinliğe katılan imam hatip öğrencilerine teşekkür ederek, en güzel buluşmanın namaz buluşması olduğunu ifade etti.

Böyle bir etkinliğe katıldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Erbaş, "Allah, hepinizden razı olsun. Ne muhteşem bir buluşma. Buluşmaların en hayırlısı namaz buluşmasıdır. Namazda Rabbimizin huzurunda buluşmaktır. Rabbimizin huzurunda kıyama durmaktır. Değerli gençler, sizler ve bizler hepimiz, bizden öncekilerin dualarının kabul olmuş meyveleriyiz." dedi.

İmam hatip neslinin Peygamber varisi olduğuna dikkati çeken Erbaş, şöyle devam etti:

"Peygamber varisliğinden daha yüce, daha üstün bir unvan var mı dünyada, yok. İmam hatiplerin örnek aldığı en yüce insan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Onun için her imam hatip mensubu, her imam hatip öğrencisi ve mezunu önder olarak kendisini, Peygamberimizi seçmiş demektir. O zaman onun yolundan gidecek demektir. Bütün imam hatip neslinin, her Müslüman gencin önderi Allah Resulü'dür. Her Müslüman'ın da örnek alacağı kişidir. Ne mutlu onun yolunda gidenlere, ne mutlu Peygamber Efendimizin varisi olanlara."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hazreti Muhammed'in etrafını aydınlatan bir kandil gibi olduğunu, yaşamını buna göre sürdürdüğünü söyledi.

Allah Resulü'nün şahitliğini, müjdeleyiciliğini ve uyarıcılığını yaptığını belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Davetini, tebliğini yaptı. İrşadını, vaazını yaptı, nasihatini yaptı ve Rabbine kavuştu. Kendisinden sonra bütün bu görevleri bize emanet etti. Varislerine emanet etti. İmam hatip nesline, onun yolundan gidenlere emanet etti. Biz de Rabbimizin huzurunda, Peygamber Efendimizin bize emanet ettiği, hakkın batıla galebe çalacağına şahitlik edeceğimize, din-i mübin-i İslam'ın yoluna insanları davet edeceğinize, insanları karanlıktan aydınlığa çıkartmak için müjdeleyicilik ve uyarıcılık vazifemizi en güzel şekilde yapacağımıza, Peygamber Efendimizin varisi olarak imamlığımızı, hatipliğimizi, imam hatipliğimizi en güzel şekilde yapacağımıza Rabbimizin huzurunda söz veriyoruz. Ya Rab bu sözümüzü en güzel şekilde tutmayı bize nasip eyle."

Erbaş, konuşmasında okunan 250 hatim ve 3 bin 600 Yasin-i Şerif'i tüm şehitlerin ruhlarına hediye ettiklerini ifade ederek, dua etti.

Yoğun katılımın olduğu etkinliğin ardından camiden çıkanlara çay, simit ve çorba ikram edildi.