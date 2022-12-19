Başkentte Dünya Kupası coşkusu

2 BİN 300 TÜRK POLİSİ GÖREV YAPTI



Bakan Soylu, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu dostluk ve işbirliğinin önemine değindi.Katar'ın, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda uluslararası organizasyonu başarılı şekilde icra ettiğini belirten Soylu, Türk Polis Teşkilatından yaklaşık 2 bin 300 görevli ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden personelin yaklaşık 3 aydır Katar'da güvenlik desteği verdiğini söyledi.

Soylu, Katar'ı tebrik ederek, "Milyonlarca insana ev sahipliği yapıp bütün dünya kupaları içerisinde en az olayın yaşandığı, huzur, kardeşlik, spor centilmenliği içerisinde gerçekleştirdiği bir turnuvayı başarılı şekilde organize ettikleri için tebrik ediyorum ve kutluyorum." ifadelerini kullandı. 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışında Kur'an-ı Kerim'in mesajının iletildiği törenin olağanüstü olduğunu ifade etti.