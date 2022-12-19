Başkentte Dünya Kupası coşkusu

İçişleri Bakanı Soylu, Katar'ı tebrik ederek, "Milyonlarca insana ev sahipliği yapıp bütün dünya kupaları içerisinde en az olayın yaşandığı, huzur, kardeşlik, spor centilmenliği içerisinde gerçekleştirdiği bir turnuvayı başarılı şekilde organize ettikleri için tebrik ediyorum ve kutluyorum" ifadelerini kullandı.
HEM MİLLİ GÜN HEM FİNAL MAÇI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Jassim Al Sani, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Patricia Beatriz Salas ve çok sayıda davetlinin katılımlarıyla gerçekleşen resepsiyonda 2022 Dünya Kupası final mücadelesi de canlı olarak takip edildi.
2 BİN 300 TÜRK POLİSİ GÖREV YAPTI
Bakan Soylu, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu dostluk ve işbirliğinin önemine değindi.Katar'ın, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda uluslararası organizasyonu başarılı şekilde icra ettiğini belirten Soylu, Türk Polis Teşkilatından yaklaşık 2 bin 300 görevli ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden personelin yaklaşık 3 aydır Katar'da güvenlik desteği verdiğini söyledi.
Soylu, Katar'ı tebrik ederek, "Milyonlarca insana ev sahipliği yapıp bütün dünya kupaları içerisinde en az olayın yaşandığı, huzur, kardeşlik, spor centilmenliği içerisinde gerçekleştirdiği bir turnuvayı başarılı şekilde organize ettikleri için tebrik ediyorum ve kutluyorum." ifadelerini kullandı. 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışında Kur'an-ı Kerim'in mesajının iletildiği törenin olağanüstü olduğunu ifade etti.
DÜNYA KUPASI'NIN GÜVENCE ALTINA ALINMASINA KATKI
Büyükelçi Al Sani, Türkiye ile Katar arasındaki yakın ilişkilere değinerek, "Türkiye ile vizyonumuz birçok durumda birleşmiştir. Bugün Türk kardeşlerimizle milli günün yıl dönümünü ve FIFA Dünya Kupası - Katar 2022'nin bitişini kutlarken şüphesiz ki ikili ilişkilerin mükemmelliği, bu şampiyonanın Türkiye'de ve bazı dost ülkelerde gördüğü popüler karşılamaya yansımış ve bu da bizimle birlikte Dünya Kupası'nın ve başarısının güvence altına alınmasına katkıda bulunmuştur" dedi.
DİĞERİNİN FARKLILIKLARINA SAYGI
Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasına ilişkin değerlendirmesinde Al Sani, şu ifadeleri kullandı: "Bu şampiyonayı organize etme başarısı sayesinde organizasyonel, güvenlik ve ekonomik yeteneklerini gösterebilmiş, kültürünü ve otantik değerlerini tanıtabilmiş ve açılıma, diğerinin farklılıklarına saygı duymaya ve onları kabullenmeye dayalı ideolojisini kanıtlamıştır. İşte bu da onun diğerlerini bir araya getirmede ve gıda ile enerji güvenliği krizi gibi küresel krizlere yanıt vermede güvenilir ve tanınmış bir uluslararası ortak olarak küresel rolüyle tutarlı olduğunu ortaya koymaktadır"