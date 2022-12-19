Birlik ve beraberliğimiz dünyaya örnek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Museviler'in Hanuka Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Mesajda "Günümüzde birçok ülkede antisemitizm, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı toplumsal huzurun yanı sıra küresel barışı da tehdit ederken, ülkemizde hiçbir ayrım olmaksızın tüm vatandaşlarımızın karşılıklı saygı ve sevgi anlayışıyla ortaya koyduğu birlik ve beraberlik, tüm dünyaya müstesna bir örneklik teşkil etmektedir. Güçlü birlik, beraberlik ve aidiyet duygularıyla bir arada yaşyan Musevi vatandaşları, geçmişte olduğu gibi bugün de toplumun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu duygularla, Hanuka Bayramı'nın başta Musevi vatandaşlarımız olmak üzere tüm Museviler için esenlik getirmesini temenni ediyor, kendilerine en kalbi selamlarımı iletiyorum" ifadeleri yer aldı.