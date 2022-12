Fuat Avni’den İmamoğlu’nun adaylığına destek

YSK üyelerine hakaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kesinleşmemiş yargı kararı üzerinden 6'lı masanın ortak adaylığı için sahneye çıktı. "2023'te her şey çok güzel olacak" diyerek öne atılan Ekrem İmamoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in desteğini de arkasına alarak 'siyasi mağduriyet şovu'na imza attığı yönünde eleştiriliyor. Mahkemenin 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararı sonrası kendisini adeta 6'lı masanın adayı ilan eden İmamoğlu'nun arkasında hangi güçlerin yer aldığı da gün geçtikçe ortaya çıkmaya başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına konumlandırılan Ekrem İmamoğlu'nun ortak adaylığı köpürtülürken; ABD'nin karanlık isimleri, Avrupa'nın şaibeli siyasetçleri ve diplomatları, manşetlerinden operasyon gerçekleştiren Batı medyası, FETÖ'nün kanlı kalemleri topyekün "İmamoğlu korosu" oluşturdu.

BİR DESTEK DE FETÖ'DEN

FETÖ'nün istihbarat aparatı Said Sefa da İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına arka çıktı. 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi FETÖ'nün en büyük yalan servis noktasından 'Fuatavni' isimli Twitter hesabının kurucusu olan Said Sefa, "İmamoğlu'nun derhal cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasını" istedi. FETÖ'cü Sefa, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu noktada, yarından tezi yok her türlü riski göze alarak 'Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayımızdır' derlerse, diyebilirlerse tarihi bir adım atmış, iktidarı beklemediği yerden vurmuş olurlar. Oyun bozmadan, oyun kurulmaz!" dedi.