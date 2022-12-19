Saadet’ten Cumhur İttifakı’na ’Anayasa’ desteği

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Cumhur İttifakı'nın teklif verdiği aile birliğinin sağlanması ve başörtüsüne anayasal güvence içeren anayasa değişikliğine imza verdi.

TEKLİFE KATILDIĞINI TBMM BAŞKANLIĞI'NA İLETTİ

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Karaduman, "Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişiklik teklifine imza vererek desteğimizi ilan ediyoruz. Hayra motor, şerre fren olacağız." İfadelerini kullandı. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman imzasıyla TBMM Başkanlığı'na verilen dilekçede şu ifadelere yer aldı: "2/4779 esas sayılı Türkiye Cumhuriyeti anayasasında değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine katılıyorum."