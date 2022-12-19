Son dakika: HDP’li Semra Güzel’in yargılanmasına başlandı

Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakim karşısına çıktı. Güzel'in avukatı müvekkilinin hala milletvekili olduğunu bu nedenle durma kararı talep etti. Duruşma savcısı sanığın yargılanmasında hukuken bir sakınca olmadığını belirterek, talebin reddini istedi.

Hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Güzel'in avukatı Eylem Arzu Kayaoğlu, Güzel'in milletvekili olduğunu belirterek, Anayasa'nın 83'üncü maddesi gereğince yargılamada durma kararı verilmesini talep ederek, "Müvekkil hala milletvekilidir, bu nedenle hiçbir şekilde lehe ya da aleyhe delil toplanamaz. İddianamenin iadesini ve kovuşturmanın durmasını istiyoruz" dedi. Avukatın talebi üzerine görüş bildiren duruşma savcısı, Güzel'in yargılanmasında hukuken bir sakınca olmadığını kaydederek, talebin reddini istedi. Mahkeme heyeti durma talebinin bir sonraki celse de değerlendirilmesine karar verildiğini açıkladı. Cumhuriyet savcısı Güzel'in kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

FOTOĞRAFLARIN SUÇ UNSURU OLMADIĞINI SAVUNDU

Güzel, tutukluluk hali nedeniyle meclis çalışmalarına katılamadığını, söz konusu fotoğrafları ise kendisinin paylaşmadığı bu nedenle fotoğraflardan propaganda çıkarılamayacağını söyleyerek, "Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca 2017'de hakkımda soruşturma yürütülmüş, o dosyada ismim, TC kimlik numaram hepsi var. O dönem HTS kayıtları ve daha birçok şey incelenmiş. Buna ilişkin bir ifade bile istenilmemiş. O dönem soruşturmayı yapanlar görevi kötüye mi kullanmıştır? Hayır. Herhangi bir suç unsuru bulamamıştır. Vekil olmasaydım belki de bu dosya bu aşamaya gelmeyecekti. Bu fotoğraflardan propaganda da çıkarılamaz. Çünkü paylaşan ben değilim. Bu fotoğrafı meclis kürsüsünde kullananlar propaganda yapmaktadır. Süreçte çok ciddi bir linç kampanyası yürütüldü hakkımda. Fotoğraflar yayınlandıktan sonra yurt dışı yasağım yoktu, pasaportumla yurtdışına gidebilirdim. O linç kampanyasına maruz kaldığım süreçte evde yoktum. Bir yere kaçmadım, kamufle olmadım" diye konuştu. Avukat beyanlarının ardından Güzel'in tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.