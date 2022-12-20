Bakan Soylu adım adım takip etti: Cudi Dağı teröristlerden temizlendi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şırnak'ta başlatılan 'Eren Abluka- 17 Sonbahar-Kış Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu' kapsamında, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ve Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı jandarma özel harekat ve jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesinde operasyon başlatıldı.