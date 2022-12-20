Gurur projesinin genç mühendisleri: Bu başarının arkasında bir vizyon yatıyor

Çanakkale-İzmir kara yolu üzerindeki Kazdağları rampalarında yapımı tamamlanan Assos ve Troya Tünelleri, tarihi bir törenle hizmete açıldı. Tünellerin yapımında, 700'e yakın personel görev aldı. Günler günleri, yıllar yılları kovaladı. Gece-gündüz, soğuk-sıcak demeden büyük emek verildi. 6 yıl içinde bitirilen projenin arkasında başarı hikâyesi yatıyor. Projede görev alanlardan kimisi mühendislik kariyerinin ilk projesinde yer alırken kimisi de tarihe imza atmanın sevincini yaşıyor.

BİR MÜHENDİSLİK ÇALIŞMASIYDI

Kontrol Mühendisi Ercan Karadeniz (37) Bursa'dan tünel projesi için yola koyuldu. Gecesini gündüzüne kattı ve büyük emek verdi. "Bir mühendislik çalışması" diyor ve ekliyor: "Benim için çok kıymetli bir projeydi. 6 sene boyunca burada hizmet verdik. Cefalı ve yorucuydu ama bir o kadar da keyifliydi. Yerin 200 metre altına indik. Tünel yapılırken çevreye tahribat vermemek için büyük çaba sarf ettik. Tünel çevresinde yaklaşık 50 bin ağaçlandırma yaptık. Yani doğanın güzelliğine daha da bir güzellik kattık. Tünel sayesinde hem can hem mal güvenliği sağlanmış oldu. Tecrübeli şeflerimiz, amirlerimizin yönlendirmesiyle genç ekipleri çalışkanlığıyla kısa sürede bitirdik. Bu başarının arkasında bir vizyon yatıyor. Bu vizyonun hayata geçmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum"

ZORLUKLARA DEĞİL İŞİMİZE ODAKLANDIK

Maden Mühendisi Kürşat Aydın (32), Adanalı olduğunu ve memlekete hizmet etmenin gurur verici bir durum olduğundan bahsediyor. Büyük bir gururla "zor ama güzeldi" diyor. Aydın şunları söylüyor: "Çok zorlu günler yaşadık. Eski yolu kullandığımız için tünele kazı aşamasında sıkıntılı zamanlar geçirdik. Jeolojik zorluklara aldırış etmeden işimize odaklandık. Sonunda çok sağlam bir tünel inşa ettik. Tünellerimizin yapımı planlanırken 100 yıl boyunca, 8 şiddetinde depreme dayanıklı şekilde yapılıyor. Halkın bize gösterdiği teveccühle birlikte tünelimizi bitirdik. Devletimiz büyüdükçe biz de bu tür projelere emek vermekten memnun oluyoruz. Türkiye'de böyle devasa bir projede çalışmak onur veriyor."

ÇOK TİTİZ VE DİKKATLİ ÇALIŞTIK

Ankara'dan gelen Harita Mühendisi Okan Yüceses (29) ise tarih dolu topraklarda çalışmanın farkını hissettiğini söylüyor. Yüceses, "Çok dikkatli ve titiz bir çalışma yürüttük. Projemizde baştan sona dünya standartları uygulandı. Her senaryoyu düşünerek çalıştık. Örneğin Assos ve Troya Tünelleri içerisine toplam 14 tane sığınma cebi inşa ettik. Acil durumlarda bir araç arızası, herhangi bir durumda aracın en güvenli şekilde yoldan uzaklaştırılması ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapıldı." ifadelerini kullandı.