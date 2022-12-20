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Giriş Tarihi: 20.12.2022 13:18 Son Güncelleme: 20.12.2022 13:36

Kahraman askerlerimizin İkiyaka Dağları'ndaki zorlu görevi görüntülendi

A Haber, Hakkari Yüksekova'daki Göllerbaşı Üs Bölgesi’ne gitti, İkiyaka Dağları’nda Mehmetçiğin vatan nöbetini yerinde görüntüledi.

Kahraman askerlerimizin İkiyaka Dağları’ndaki zorlu görevi görüntülendi

A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak İkiyaka Dağları bölgesinde görev yapan kahraman Mehmetçiklerimizi görevleri başına görüntüledi. Hakkri Yüksekova'daki Göllerbaşı üs bölgesinde yüksek rakımdaki operasyon merkezlerimizi görüntüleyen ve askerlerimizle konuşan Ulak bölgede geçmişten günümüze terörle mücadelede gelinen başarılı noktayı da gözler önüne serdi.

İşte gurur veren görüntüler ve kahraman askerlerimizin bölgedeki zorlu şartlarda yürüttüğü göreve ilişkin bilgiler;

3 bin 400 rakımda zorlu görev! Mehmetçik İkiyaka Dağları'nda teröristlere geçit vermiyor | Video

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Kahraman askerlerimizin İkiyaka Dağları'ndaki zorlu görevi görüntülendi
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