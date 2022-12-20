Şentop, Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski ile görüştü

Edinilen bilgiye göre, Şentop, görüşmede, Kuzey Makedonya'yı "21 Aralık Türkçe Eğitim Günü" vesilesiyle bu yıl yeniden ziyaret etmekten ve Türkiye'nin Balkan coğrafyasındaki önemli ortağı olan Makedonya ile ilişkilerin 30 yılda ileri seviyelere taşınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şentop, "İşbirliğimizi ticaret, yatırım, turizm, savunma sanayi, eğitim ve kültür gibi birçok sahada atacağımız yeni adımlarla güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Son dönemde bölgede ve dünyada karşılaşılan ortak zorluklar karşısında birlikte hareket etmenin önemine işaret eden Şentop, "Savaşla beraber göç, terör, enerji krizi iş birliğimizi daha sıkı hale getirmeyi zorunlu kılıyor." dedi.

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi hedefinin altını çizen Şentop, bu kapsamda Serbest Ticaret Anlaşması'nın tarım ürünlerini ve hizmetler sektörünü kapsayacak şekilde güncellenmesinin önemine değindi.

Şentop, Kuzey Makedonya'da çeşitli sektörlerdeki çok sayıda Türk yatırımının, ekonomik ilişkilerde var olan potansiyeli gözler önüne serdiğini söyledi.

Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesini hatırlatan Şentop, yeni nesil terör örgütü olan FETÖ'nün eğitim kurumu, sivil toplum kuruluşları ve işletmeler gibi çeşitli maskeler altında Kuzey Makedonya'da da varlığını sürdürmeye devam ettiğine dikkati çekti.

Şentop, Kuzey Makedonya'daki FETÖ yapılanmasının tasfiyesi konusunda müşterek bir çalışma yapılmasının önemini vurgulayarak örgütle iltisaklı yapıların tasfiye edilmesi beklentilerini dile getirdi.

BAŞBAKAN KOVAÇEVSKİ'DEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Kuzey Makedonya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakanlık'taki görüşmeye, Şentop ve beraberindeki heyet katıldı.

Görüşmede, iki ülke arasında gelişme kaydeden geleneksel iyi ilişkiler teyit edilirken Kuzey Makedonya'da halihazırda yatırım yapan veya yatırıma ilgi duyanların bulunduğu aktarıldı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamları iletilirken Türkiye'nin Kuzey Makedonya'nın müzakerelere başlamasının ardından Avrupa'ya entegrasyon konusundaki güçlü destekleri dile getirildi.

Kuzey Makedonya'nın Avrupa entegrasyonunun ülke perspektifi için öneminin yanı sıra tüm bölge ve Avrupa'nın istikrarı için önem taşıdığı vurgulandı.

Başbakan Kovaçevski, Türkiye'nin ülkesine bağımsızlıktan bugüne kadar gösterdiği ve iki ülkenin NATO'daki ortaklığı çerçevesinde gelişmeye devam eden önemli, samimi, uzun vadeli, devamlı dostluk ve desteği için teşekkür etti.

Görüşmede, savunma alanındaki işbirliği de özellikle vurgulandı.

Türkiye'nin Kuzey Makedonya'ya enerji alanındaki destek ve işbirliğinin önemine değinilirken 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü arifesinde hükûmet olarak bölgede ve Avrupa'da başarılı çok etnikli işlevsel demokrasinin bir örneği olarak Kuzey Makedonya'nın kalkınmasına olan bağlılığın sürdürüldüğü vurgulandı.

Bu kapsamda ülkedeki okullarda Türkçe yeni sınıfların açılmasına destek verildiği ifade edildi.

Görüşmede, iki ülke arasında kültür alandaki işbirliğine değinilirken Üsküp ile İstanbul'da kültür merkezlerinin açıldığı ve bu plan üzerinde işbirliğin ilerletilmesi için diğer projelerin görüşüldüğü kaydedildi.