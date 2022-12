Sıkıyorsa şimdi kadınlara had bildirin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı'nın İstanbul'da düzenlediği 'Kadın Emeği Zirvesi'nde konuştu:Kadınlarımızın ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarında olduğu gibi hayata geçirdiğimiz reformların hepsinde emeği var. İnşallah, Türkiye Yüzyılı'nı da kadınlarla birlikte kuracağız. Kadınlarımıza her alanda pozitif ayrımcılık yaparak onların enerjilerini ve emeklerini hayalleriyle buluşturmaya özel önem veriyoruz. Sorun şimdi muhalefete, sizin kadın milletvekili sayınız kaç? Kadın üyeniz ne kadar? Göreceksiniz ki hepsi patır patır dökülüyor. Böyle bir dertleri yok.1999 seçimlerinde milletin oyuyla Meclis'e gelen bir kadına bugünkü ana muhalefetin geçmişteki temsilcileri "Bu kadına haddini bildirin' demişlerdi. Ey CHP, siz onların devamısınız. Hadi sıkıyorsa şimdi de had bildirin bakalım. Buralara kolay gelmedik. Bu ana muhalefetin başındaki zatın yardımcısı olan kadın, ikna odalarında kızların başını açıp manevi işkence yapıyordu. Biz sizi iyi biliriz. Kimlerin kadın haklarının istismarcısı olduğu, kimlerin de kadınların haklarına samimiyetle sahip çıktığı, başörtüsüyle ilgili Anayasa teklifi sürecinde gösterecekleri tavırla bir kez daha görülecek.Çocuk yaşta cinsel istismar, ne İslami ne insani olarak asla kabul edilemez. Biz, hiçbir kızımızın hukuki olarak reşit olmadan evlendirilmesini tasvip etmedik. Gündeme gelen hadisede tüm kurumlarımız gerekli takipleri yapmıştır. Muhalefete sesleniyorum; Kandil'de kız çocuklarımızı kaçıranlar, seçimlere beraber girmeyi düşündüğünüz parti değil mi? Onlara hesap sorduğunuzu duymadık.BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Kadın Emeği Zirvesi'ne katıldı. Emine Erdoğan, programın ardından yaptığı açıklamada, girişimci kadınlara devletin destek sunduğunu vurguladı.Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "AK Parti Kadın Kollarımızın düzenlediği Kadın Emeği Zirvesi'nde 81 ilden, başarı hikâyeleriyle ilham olan girişimci kadınlarımızla buluştuk. Devletimizin hayalleri olan kadınlara desteği sonsuz; yeter ki üretsinler. Ülkemizin yürekli kadınlarını tebrik ediyorum."/ SABAHKatarlı bakan kardeşim, annesine olan ilgi alakasını anlattı. Ben de kendisine "Cennet annelerin ayakları altındadır. Ben anacağıma zaman zaman, ayağının altını öpeyim derdim, annem gülerek ayağını çekerdi. 'Anacığım, cennetin kokusunu almak istiyorum müsaade et' derdim, o çekerdi" diye anlattım. Bizde anne, bizde kadın bu kadar muhteremdir ey muhalefet, bunu bilin. Onun için inancımıza saldırmayın, haddinizi bilin.Mardin'deydik. Gümbür gümbürdü. Aynı şekilde diğer yerlerde de. MHP'nin Mersin mitingi de aynı şekilde. Bizim beraberliğimiz altılı masaya benzemez. Onlar çöktü çöküyor. Yürümeye mecalleri yok.Taciz ve tecavüz iddialarınız ayyuka çıkmış. Bakıyorsunuz ilçe başkanı taciz yapmış. Bunları Aile Bakanım hepsini belgeleriyle anlattı. Hepsi sizin sicil dosyanızda var. Bunları iyi biliyoruz, yakından da takip ediyoruz. Meydanlarda anlatacağız.Çocukların sorunlarıyla ilgilenenlerin asıl üzerinde durmaları gereken mesele, evlatlarımızı tehdit eden sapkın akımlardır. LGBT olayı bizim kitabımızda yok. CHP'nin ve diğer yavru muhalefetin kitabında var mı? Var. Onlarla beraber yürüyorlar. Bakanlıklarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla bu büyük tehlikelere karşı daha müteyakkız şekilde mücadele edeceğiz.Kadın Emeği Zirvesi kapsamında düzenlenen panelin konuşmacılarından Sungrup Yönetim Kurulu Başkanı Sühendam Urbay, "Biz işe başladığımız zaman teşvik, hibe yoktu. Duble yollar yoktu. Bugün devletimizin desteğiyle kadınlar daha iyisini yapabilir" dedi. Zirvede başarı hikâyelerini anlatan kadınlardan Ebrulimm Alışveriş Tic. Kurucusu Emine Kılıç, "KOSGEB'in desteğiyle ilk ihracatımı yaptım. 20 sene öncesinde kadınların arkasında kimse yoktu" derken Covisart kurucusu Ayşe Ertaş da "KOSGEB aracılığıyla devletimizin rüzgârını arkamıza aldık. Tüm imkânların fikir babası olan Başkan Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi. Harun SEKMEN/SABAH