Türkiye’nin ışığı göründü

Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergâhlardan birisi olan Çorum'da 2 milyar lira yatırım ile inşa edilen Kırkdilim tünellerinde son ışık görüldü. Adını yol üzerinde bulunan 40 virajdan alan Kırkdilim'de sarp kayalıklar ile uçurum arasında yer alan yaklaşık 9 km'lik yolda üç ayrı tünel yapılıyor.Çorum-Laçin Yolu üzerinde bulunan Kırkdilim Geçişi, Çorum'u, Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine bağlayan, aynı zamanda Sinop'tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan kuzey-güney aksının önemli bir parçasını oluşturuyor. 'Işık Görme' törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, delici iş makinesi kullanarak tünelin son bölümünü açtı. Karaismailoğlu, "Toplam 4 bin 185 metre uzunluğunda 3 tünelimiz var. Bugün T-1 tünelinde kazı çalışmalarını tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Ülkemizi çağın ilerisine taşıdık. Hizmet fırtınası estiriyoruz" dedi.