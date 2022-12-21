Ankara’da terör örgütlerine eş zamanlı operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü, TEM ve İstihbarat şube müdürlükleri tarafından uzun soluklu çalışmalarla terör örgütlerine göz açtırılmadı. Polisin, DHKP/C Terör örgütü içerisinde yer aldıklarını belirledikleri şüphelilere yönelik Başsavcılık koordinesiyle başlattığı çalışmada, örgütün sözde KEC ve gençlik yapılanmalarında faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

CEZAEVİNDEN ÖRGÜT MENSUPLARINA MEKTUP

Örgüte eleman kazandırma ile propaganda faaliyetlerinin organizesinde de yer aldıkları belirlenen 6 şüpheliye yönelik Ankara ve İstanbul'da özel harekat timleri desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda örgütsel yayın, döküman ve dijital materyeller ile cezaevinde bulunan örgüt mensuplarına yazılan mektuplara el konuldu.

PKK İLE PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

TEM Şube Müdürlüğü tarafından, çatışma bölgelerinde bulunan 8 yabancı uyruklu şüphelinin PKK/KCK - PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı ve örgüt mensupları ile para trafikleri olduğu tespit edildi. Ankara merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ile dijital materyale el konuldu. Aynı operasyon kapsamında ve 19 yabancı uyruklu şahıs ise YTS kapsamında değerlendirilerek, deport edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi.