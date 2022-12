Bakan Soylu: “(Afet konusunda) Aynı bölgeyi paylaşan ülkeler arasındaki iş birliği giderek daha büyük önem kazanmaktadır”

Farklı alanlarda ülkeler arası işbirliğine imkan sağlayan Türk Devletleri Teşkilatı Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanlar Toplantısı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Ankara'da gerçekleşti. AFAD Genel Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri arasında "Sivil Koruma Mekanizması" kurulmasının ilk adımları atıldı. Üye ülkeler arasında teşkilat bölgesel afet müdahale yapısı oluşturulmasını hedefleyen toplantıda, bu yönde müzakereler yapıldı.Toplantıda konuşan Bakan Soylu, afet ve acil durum meselesinin her ülke için tehdit unsuru olduğunu dile getirdi. Soylu, bu tehdidin hiçbir ülkenin tek başına üstesinden gelemeyeceği bir hal aldığını belirterek, "Afetsellik tüm dünyada hem miktar hem de çeşitlilik olarak artıyor. 2020 dünya afet raporuna göre 1960'larda tüm dünyada afet türlerinin tamamında 523 afet görülmüşken, 2010'lara geldiğimizde bu sayı 2 bin 850'ye yükselmiştir. Öte yandan yükselen nüfus ve bu nüfusun şehirlere toplanmasıyla afetlerin yol açtığı zararlar da, maliyetler de artmaktadır. Yine 1960'larda dünyada afetlerden etkilenen insan sayısı yaklaşık 200 milyon kişiydi, oysa 2010'larda bu sayı 1,7 milyara yükseldi. 2020'lerde ise bu sayının daha üst seviyelere geldiği apaçık ortadadır. Bir yandan da afetler ve acil durumlar giderek daha fazla sınır tanımaz bir hal almaktadır" diye konuştu.Son 10 yılda her yıl ortalama 115 ülkenin doğal afetlerden etkilendiğini dile getiren Soylu, bu konuda uluslararası işbirliğinin önemini vurguladı. Soylu, doğal afetlerden etkilenen ülkelerin 107'sinde iklim ve hava durumunda oluşan değişikliklerin etkili olduğunu belirterek, "Uluslararası iş birliği, özellikle de aynı bölgeyi paylaşan ülkeler arasındaki iş birliği giderek daha büyük önem kazanmaktadır. Özelikle Asya Kıtası'nda durum daha da ciddidir. Son 60 yılda yaşanan tüm afetlerin yüzde 44'ü Asya Kıtası'nda gerçekleşmiştir. 2019'da dünyada yaşanan 127 sel afetinin 42'si Asya Kıtası'ndadır. Hem dünyanın hem de Asya'nın afet tablosunun bize verdiği mesaj net ve açıktır. Biz de hem Türk Dünyasında hem de Asya Kıtası'ndayız. Ayı coğrafyanın, aynı medeniyetin çocuklarıyız. Hedefimiz bir, tehditlerimiz bir. Öyleyse bu masalarda tam da bugün olduğu gibi birlik içerisinde olmalıyız" ifadelerini kullandı.Afet anlarında vatandaşların yanında olmak için hassasiyetle çalıştıklarını belirten Soylu, bu konuda Türkiye'nin ürettiği üç temel kural olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:"Birincisi afet öncesi hazırlık ve risk azaltma, yani afet öncesinde yapılabilecekler, hazırlıklar, bu risklerin tanımlanması ve risk azaltma planlarının yapılması ve gerçekleştirilmesi. İkincisi afet anında müdahale. Yani afetle karşılaştığımız an itibarıyla tüm kurumlarımızca ve tüm gücümüzle müdahale etmek, bu müdahale planlarını yapmak ve gerek devletin kamu kuruş ve kuruluşlarını, gerekse sivil toplum örgütlerinin bu konudaki koordinasyonunu sağlamak. Üçüncüsü ise afet sonrası oluşan maliyetlerden sonra iyileştirme aşamalarını gerçekleştirmek. Her üç aşama için de ayrı stratejik planlar oluşturduk. Afet öncesi için Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) planımız var. Bu planı da illerimize ayırdık. Afet anı müdahale için kısa adı TAMP olan Türkiye Afet Müdahale Planımız var. Burada da afet anında hangi kurumun ne yapacağı, görev dağılımı, çalışma alanı ve kurumlar arası koordinasyon gibi konular var. Bu sayede afet müdahalesinde en küçük bir karmaşa yaşanmadığı gibi kurumlardan en yüksek seviyede fayda alıyoruz. Bu plan son 3 yıldır tüm afetlerde uyguluyoruz ve her afette edindiğimiz tecrübelere göre de bu planı güncelliyoruz. Üçüncü aşama için de kısa adı TASİP olan Türkiye Afet Sıralaması İyileştirme Planımız var. Burada da hasar tespitleri zarar gören binaların yenilenmesi veya yeniden yapılması dolayısıyla ne kısa zamanda normal hayata dönüş stratejisi ve kuralları belirlenmiş durumdadır."Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra üye ve gözlemci ülkelerden bakanlar ve bakan yardımcıları, AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, katılımcı ülkelerin üst düzey yöneticileri katıldı.