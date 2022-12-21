Halkın parasını ayağa düşürdü

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, yeni bir skandala imza attı. İlçedeki çöp dağlarıyla, alkollü kullandığı arabayla kaza yapmasıyla gündeme gelen Kılıç, 2023 yılı mali bütçesinin kabul edilmesinin ardından 2022'den kalan son paraları vatandaşa hizmet üretmek yerine CHP'li 135 milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi 200 kişiye ortalama fiyatı 1500 lira olan spor ayakkabı gönderdi. Maltepelilerin hizmet beklediği belediye yönetiminin parayı milletvekillerine hediye göndermek için kullanması sosyal medyada büyük tepki çekti. 'Şaka değil gerçek' diyerek tepkisini dile getiren AK Parti Maltepe İlçe Başkanı Erdoğan Akkaya da şunları söyledi: "Maltepeli vatandaşa hizmet etmek, sorunlarını çözmek yerine her defasında mağdur et, sonrasında vatandaşın kendi parasıyla git CHP'li vekillere ayakkabı al. Buna bir cevabın var mı Ali Kılıç?"Başkan Kılıç, yeni yıl hediyesi olarak gönderdiği hediyelere yerleştirdiği notta ise 'Ayağınıza taş değmesin' dedi. Kılıç'ın hediyesinin ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Maltepe Belediye Başkanı'nın vatandaşın cebinden alarak CHP'lilere hediye gönderdiğini doğruladı. Özel yaptığı açıklamada, "Bu gönderimi doğru bulmadığımızı belirterek, grubumuza gönderilen paketlerin kabulü ve dağıtımını engelledik. Bizi aşan alternatif yollarla yollandı ise paketler milletvekillerimizce iade edilecektir" dedi.