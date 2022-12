Bakan Akar’dan hastane ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile birlikte Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yılmaz-Mehmet Öztaşkın Kalp Hastanesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da bulundu. Bakan Akar burada, hayırsever Abidin Özkaya tarafından hastaneye bağışlanan anjiyografi cihazının hizmete açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Akar, "Sağlık her şeyden önce geliyor. Sağlık problemi başımıza geldiği zaman doktor doktor koşuyoruz. Erciyes Üniversitemiz tıp ve sağlık konusunda gerçekten Türkiye çapında herkes tarafından bilinen saygın ve seçkin bir yere ulaşmıştır. Bu yerini de her geçen gün geliştirmektedir. Bundan dolayı emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyorum. Kayserililer hayırseverdir ve gerçekten devletinin ister savunma ve güvenlik olsun, ister sağlık olsun her konuda yanında olmuşlardır. Bugün de içinde bulunduğumuz ortamda Özkaya ailesi bu konuda gerçekten hayırseverlik örneği göstermek suretiyle burada gerekli katkıyı sağlamışlardır. Bu yüzden ben kendilerine şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Bakan Akar, "Her konuda olduğu gibi sağlık konusunda da hep birlikte el ele çalışmak suretiyle tek yürek olduğumuz zaman devletimiz gerekli çalışmaları yapıp, gerekli katkıları sağlıyor. Diğer taraftan da fırsatı ve imkanı olan vatandaşlarımızın da bu konuda katkıları, buradaki hizmetin bir an önce gelişmesi ve daha üst seviyeye çıkmasını sağlıyor. Bu da bizim için gerçekten önemli bir konudur. Hatırlayın Kayserililerin geçmişten günümüze şanlı bir tarihi var. Dolayısıyla bu şehirde hem Özkaya ailesine hem de bunun öncesinde bu konuda gerekli hayrı, gerekli yardımı yapan tüm göçmüşlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşayanlara da şükranlarımı sunuyorum."