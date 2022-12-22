Bitlis Çayı Viyadüğü’nde gurur günü

KAR, heyelan ve kaya düşmelerinden dolayı sürücülerin sıkıntılar yaşadığı Bitlis-Diyarbakır karayolunda 3 yıl önce yapımına başlanan viyadük bugün Başkan Erdoğan'ın video konferansla katılacağı törenle hizmete açılacak. Yüksek rakımlı dağ silsilesi ile çok sayıda virajın bulunduğu bölgede itme sürme tekniğiyle inşa edilen 900 metre uzunluğundaki viyadükle sürücüler ve yolculara, standardı yüksek yolda güvenli seyahat imkânı sunuldu. Kent merkezine 33 kilometre uzaklıktaki Bitlis Çayı Viyadüğü'nde yüksekliği 54, açıklıkları 90 metre olan 12 ayak bulunuyor. Bayraklarla süslenen Bitlis Çayı Viyadüğü'nün açılışına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bizzat katılacak. Bitlis Valisi Oktay Çağatay "15 bin ton çelik kullanılarak inşa edilen viyadüğümüzle muazzam bir yol oldu" dedi.