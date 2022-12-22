İkili ticaret hacminde hedef 1 milyar dolar

BaşkanErdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'i, Külliye'de törenle karşıladı. Erdoğan ikili görüşmenin ardından Sall onuruna öğle yemeği verdi. Ortak basın toplantısında Erdoğan şunları söyledi:Senegal'le ekonomik ilişkilerimiz gelişimini sürdürüyor. 2021 yılında ikili ticaret hacmimiz önceki yıla göre yüzde 42 artışla 380 milyon dolardan 540 milyon dolara ulaştı. Şimdi kendimize yeni hedef belirledik, dedik ki; en kısa sürede bunu 1 milyar dolara çıkaralım. Afrika ile ekonomik ilişkilerimizi her zaman adil, dengeli geliştirmenin gayreti içinde olacağız ve ticari ilişkilerimizi kazankazan esasında yürüteceğiz.FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadeleyi ele aldık. Kıymetli dostuma desteği için teşekkür ederim.İlişkilerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz.Türk şirketleri birçok kişiyi istihdamediyor. Tahıl anlaşmasındaki katkılarınızıtakdir ediyoruz. G20'nin parçası olmamıziçin desteğinize teşekkür ederiz.