PKK’lı çete liderinden 50 milyonluk vurgun

NevşehirEmniyeti, internette sahte bungalov ev ile kiralık araç siteleri kurduktan sonra lüks sitede açtıkları çağrı merkezi sayesinde 50 milyonluk vurgun yapan çeteyi çökertti. Suç örgütünün liderliğini yapan PKK terör örgütü üyeliğinden kaydı bulunan Ümit T.'nin 5.5 milyonluk liralık otomobil satın aldığı, Ankara'da bir sanatçının konserinde 50 bin liralık locada yer kalmayınca iki kat para teklif ederek locayı kiraladıkları ortaya çıktı. Her hafta 350 bin lirayı eğlence merkezlerine ayıran çete liderinin Mersin'de 8 milyonluk villa yaptırdığı da belirlendi. Polisin 4 ay süren takibi sonrasında 3 ilde operasyon düzenlenerek örgüt liderinin de aralarında olduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların, araç ve bungalov ev kiralama şirketi adı altında sahte siteler kurduğu ve vatandaşları dolandırdığı tespit edildi.