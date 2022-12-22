Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü: Terörle mücadelede kararlılık vurgusu
Giriş Tarihi: 22.12.2022 19:52 Son Güncelleme: 22.12.2022 20:05

Son dakika | Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü: Terörle mücadelede kararlılık vurgusu

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, görüşmesinde Türkiye'nin Suriye’de terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

AA
Son dakika | Bakan Çavuşoğlu ABD’li mevkidaşı ile görüştü: Terörle mücadelede kararlılık vurgusu

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüşmesinde Türkiye'nin Suriye'de terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çavuşoğlu ile Blinken'ın telefonda görüştüğü, tarafların tahıl anlaşmasının uygulanması başta olmak üzere Ukrayna'daki son gelişmeler, NATO'nun genişlemesi, Türkiye'nin F-16 tedarik süreci ve Ankara ile Washington arasında gelecek döneme ilişkin ziyaret takvimini ele aldığı bildirildi.

Açıklamada, görüşmede Suriye'deki son gelişmelerin de gündeme geldiği, Bakan Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladığı kaydedildi.

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Son dakika | Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü: Terörle mücadelede kararlılık vurgusu
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