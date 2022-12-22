Ukrayna’dan dönen ‘Koca Yusuf’ personeline Erdoğan’dan tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hava sahasının kapatılması nedeniyle kaldıkları Ukrayna'dan dönen iki A400M uçağının personelini tebrik etti. İnsani yardım götürmek ve Türk vatandaşlarının tahliyesi için gittikleri Ukrayna'da hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda kalan iki "A400M" uçağı önceki akşam Kayseri'ye geldi. "Koca Yusuf" olarak da bilinen uçakları, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı personeli ile uçak personelinin aileleri karşıladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, uçak personeli ve aileleriyle 221'inci Filo Komutanlığı'nda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Akar'ın telefonundan uçak personeli ve ailelerine hitap etti. Erdoğan, "Ukrayna'da uzun bir süredir bekleyen nakliye uçaklarımızın ve personelimizin ülkemize sağ salim dönmüş olmaları bizleri birçok sıkıntıları aşmanın yanında mutluluğa eriştirdi. Gerek Ukrayna gerekse Rusya'nın temsil makamlarına da şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu sıkıntılı anda uçaklarımızı alıp getirdiniz, bundan dolayı sizleri milletim adına tebrik ediyorum" dedi. Bakan Akar da "Pilotlarımızı, bakım personelimizi, emeği geçen bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.