RTÜK Başkanı Şahin’den Emin Çapa’nın ’maskeli’ oyununa cevap: Gerçeklere gözünüzü kapatmayın

"MİMİKLERİMLE TERÖRÜ ÖVMÜŞÜM"

Halk Tv sunucusu Ayşenur Arslan'dan "Ben neymişim!!! Mimiklerimle terörü övmüşüm ya!!! RTÜK tabii bunu anında yakalamış ya!! Bir de kaşımı kaldırsam neler olur!!!" paylaşımı da geldi.

UZMAN RAPORUNDA AÇIKÇA GÖRÜLÜYOR

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, işin aslını yaptığı açıklamada ifade ederek "Uzman raporundan da açıkça görüleceği üzere ceza, program sunucu Ayşenur Arslan'ın Karkamış'ta terör örgütü PKK saldırısını aklamak için kullandığı ifadeler nedeniyle verilmiştir. İlk duyduğunuz çarpıtılmış bilgilere değil, doğrulara inanalım lütfen. Doğru ve gerçek tektir." açıklamasında bulundu.