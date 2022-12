Ülkemizi zirveye çıkarmakta kararlıyız

DÜNYADA İTME-SÜRME TEKNİĞİYLE YAPILAN İLK VİYADÜK

Diyarbakır karayolunun 32'nci kilometresinde heyelanlı bölgeye inşa edilen ve Türkiye'nin özellikli köprülerinden olan Bitlis Çayı Viyadüğü ve bağlantı yolları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı törenle hizmete açıldı. Erdoğan törende şunları söyledi:Bitlis'in kuzey-güney istikametteki ulaşımını sağlayan Baykan yolunun 45 buçuk kilometrelik kısmını bölünmüş yol olarak daha önce tamamlamıştık. Açılışını yaptığımız viyadük ile Bitlis-Baykan arasındaki ulaşımın en sıkıntılı kısımlarından birini daha çözüyoruz. Yolun bu kısmında daha önce kullanılan güzergâh, güvenli ve kesintisiz ulaşıma imkân vermiyordu. Son 4 buçuk kilometrelik kısmı önümüzdeki yıl bitirerek toplamda 50 kilometrelik bu projeyi ekonomik gelişime önemli bir katkı sağlayacak şekilde bütünüyle hizmete sunacağız.Ülkemizin Gürbulak, Kapıköy, Esendere, Habur gibi önemli sınır kapılarına giden önemli ana güzergâhı durumundaki bu yolun bitmesi, Bitlis ile birlikte tüm bölgeyi rahatlatacaktır. Anadolu'nun kadim bir yerleşim yeri olan Bitlis, bu bölünmüş yolun sağladığı hızlı ve konforlu ulaşımla hak ettiği sosyal, ekonomik gelişme seviyesine bir adım daha yaklaşacaktır. Terörün gölgesini şehrimizin üzerinden uzaklaştırarak nasıl güvenliği ve huzuru tesis ettiysek, bu tür altyapı yatırımlarıyla kalkınma hedeflerinin önündeki engelleri de ortadan kaldırıyoruz. Türkiye'nin gündemi gibi Bitlis'in gündemi de gelişen üretim, artan istihdam, yükselen refah etrafında şekillenecektir.Her ne kadar birileri hâlâ sınırlarımızı taciz ederek, terör örgütlerini üzerimize salarak eski günleri yeniden hortlatma peşinde koşsa da bu senaryo artık işleyemeyecektir. Milletimiz yaşadığı onca kayıpları, sefaleti, acıları asla unutmayacaktır. Terör yandaşlarına kesinlikle geçit vermeyecektir. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısını daha büyük atılımların başlangıcı haline dönüştürmek için 'Türkiye Yüzyılı'nı başlatıyoruz.Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaştırmadan tarıma her alanda ülkemizin bugün geldiği seviye istikbalimize umutla bakmamızı temin ediyor. Hizmete açtığımız her yatırımı evlatlarımıza bırakacağımız büyük ve güçlü Türkiye'nin yeni bir tuğlası olarak görüyoruz. Yıllarca suni kavgalar ve çekişmelerle bu ülkenin vaktini ve enerjisini heba edenlere inat eser ve hizmet çıtasını daha yukarıya taşıyoruz. Ülkemizi kendi sorunlarını çözmüş olarak önce bölgesel liderliğe yükselttik şimdi de küresel öncülüğe çıkarıyoruz. Dünyada yaşanan her kriz bu vasfımızı daha da güçlendiriyor daha da derinleştiriyor. Siyasi, diplomatik ve güvenlik başarıları yanında yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla büyüttüğümüz ülkemizi Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkarmakta kararlıyız.Bölgedeilk defa uygulanan itmesürme tekniği ile 2 yıl önce yapımına başlanan 900 metrelik Bitlis Çayı Viyadüğü'nün son kaynağı, geçen ay yapıldı. Yüzde 100 yerli ve milli ürün kullanımıyla inşa edilen viyadük, itme-sürme çelik ortotropik kutu kesitli olarak dünyada yapımı tamamlanan ilk köprü oldu. Asfaltlama ve ışıklandırma çalışmaları da tamamlanan köprünün açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Bitlis- Diyarbakır yolunun 32'nci kilometresinde yapılan ve 15 bin 600 ton çelik kullanılan köprünün tamamının yerli ve milli mühendislik tasarımlarla inşa edildiğini ifade ederek, "Bitlis Çayı Viyadüğü, kendi alanında dünya üzerinde yapımı tamamlanan ilk köprü olmuştur. Yüzde 4 eğimle, 15 bin 600 ton çelik kullanılarak tek parça inşa edilen Bitlis Çayı Viyadüğü'nde bin kilometre kaynak yapıldı. Viyadükte kullanılan çelik miktarı Eyfel Kulesi'nin inşasında kullanılan çeliğin 2 katıdır. Sadece örnek gösterdiğim bu miktar dahi, projemizin ne denli önemli ve büyük olduğunun kanıtıdır" dedi.SABAHDoğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri arasında önemli bir geçiş noktası olan Bitlis Çayı Viyadüğü; Gürbulak, Kapıköy, Esendere, Habur gibi önemli sınır kapılarına erişim sağlayan uluslararası lojistik koridorunun da ulaşım standardını artırdı. Viyadük projesiyle güzergâhtaki heyelanlı kesim terk edilerek, güvenli ve kesintisiz ulaşım imkânı sağlandı. Yapım çalışmalarının devam ettiği 4.5 kilometrelik kesimin 2023'te tamamlanmasıyla birlikte bölünmüş yol bütünlüğü tesis edilmiş olacak. Bu yatırım, başta tarım, hayvancılık ve turizm olmak üzere bölgenin sosyoekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayacak.