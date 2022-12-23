Uyuşturucu baronu Önder, İspanya’da yakalandı

Türk polisinin takibi sonuç verdi; kırmızı bültenle aranan dünyanın önemli uyuşturucu barolarından Atilla Önder, İspanya'da yakalandı. Türk polisine teslim edilen Önder, dün akşam İstanbul'a getirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol- Europol Daire Başkanlığı, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından aranan Atilla Önder hakkında kırmızı bülten çıkardı. Türk polisi çalışmalarında Önder'in, Batı Avrupa ülkelerinde olabileceği yönünde tespitte bulundu. Interpol-Europol Daire Başkanlığı ilgili ülkelerin Interpol birimleriyle iletişime geçti. Kurulan etkili iletişim sayesinde Atilla Önder, İspanya'da yakalandı. Önder, İspanya'nın başkenti Madrid'de Türk polisine teslim edildi. Uçakla dün akşam İstanbul'a getirilen Önder, sorgu için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sosyal medya hesabından Türk polis teşkilatına teşekkür eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türk polisi takip etti, kırmızı bültenle aranan, dünyanın en önemli uyuşturucu baronlarından biri İspanya'yla işbirliğiyle yakalandı" paylaşımında bulundu.