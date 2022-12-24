CHP’li Belediye bir kediye bile sahip çıkamadı

"KONAK BELEDİYESİ ALDI"

Yaşanan süreci gözyaşları içinde anlatan Suna Saat, "Sakız'ı teslim alırken benim telefon numaramı da kaydedip 'tedavisi tamamlandığında size mesaj gelecek' dediler. Ben de 'Tamam. Ne olur kediye bir şey olmasın, bizim yapabileceğimiz bir şey olursa mutlaka söyleyin' dedim. Gelenler o kadar iyi davrandı ki güvendik. Kedimiz gittikten sonra bana mesaj geldi, bir takip numarası gönderildi" dedi.

"BAŞKA KEDİ GETİRDİLER"

2 gün sonra Konak Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü tarafından, İl Sağlık Müdürlüğü'nün kapısına başka bir kedi bırakıldığını kaydeden Saat, "Bırakılan kedi Sakız'dan biraz daha küçük, yabancı bir kediydi. O sırada 'Kediniz gün içinde bırakılacaktır' diye mesaj geldi. Ben de acaba bir daha gelip Sakız'ı mı bırakacaklar diye hemen veteriner işlerini aradım... Bana, 'Kediniz bırakıldı' dediler. Ben kedinin başkasının olduğunu, yanlış kedi bırakıldığını anlattım. 'Bana bu kedinin adresini verirseniz götürüp bırakayım bu kediyi, bizimki de oraya bırakılmış olabilir, biz de kendi kedimizi alalım' dedim" açıklamasında bulundu.