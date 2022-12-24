CHP’li Belediye bir kediye bile sahip çıkamadı

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün maskotu Sakız isimli kedi Konak Belediyesi'nin iş bilmezliğinin kurbanı oldu. Sağlık Müdürlüğü çalışanları, bahçede doğan ve kendileri tarafından büyütülen Sakız'ı, hastalandığı için Konak Belediyesi Veterinerlik İşleri'ne teslim etti. Fakat aradan uzunca bir süre geçmesine rağmen Sakız geri getirilmedi. Belediye ekipleri Sakız diye başka bir kediyi aldıkları yere bırakınca İl Sağlık Müdürlüğü çalışanı Suna Saat çalışma arkadaşları ile birlikte gözü gibi baktığı Sakız'ı bulmak için adeta seferber oldu. Çalmadık kapı bırakmayan Saat sokak sokak aradığı kedisini bir türlü bulamadı.
"KONAK BELEDİYESİ ALDI"
Yaşanan süreci gözyaşları içinde anlatan Suna Saat, "Sakız'ı teslim alırken benim telefon numaramı da kaydedip 'tedavisi tamamlandığında size mesaj gelecek' dediler. Ben de 'Tamam. Ne olur kediye bir şey olmasın, bizim yapabileceğimiz bir şey olursa mutlaka söyleyin' dedim. Gelenler o kadar iyi davrandı ki güvendik. Kedimiz gittikten sonra bana mesaj geldi, bir takip numarası gönderildi" dedi.
"BAŞKA KEDİ GETİRDİLER"
2 gün sonra Konak Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü tarafından, İl Sağlık Müdürlüğü'nün kapısına başka bir kedi bırakıldığını kaydeden Saat, "Bırakılan kedi Sakız'dan biraz daha küçük, yabancı bir kediydi. O sırada 'Kediniz gün içinde bırakılacaktır' diye mesaj geldi. Ben de acaba bir daha gelip Sakız'ı mı bırakacaklar diye hemen veteriner işlerini aradım... Bana, 'Kediniz bırakıldı' dediler. Ben kedinin başkasının olduğunu, yanlış kedi bırakıldığını anlattım. 'Bana bu kedinin adresini verirseniz götürüp bırakayım bu kediyi, bizimki de oraya bırakılmış olabilir, biz de kendi kedimizi alalım' dedim" açıklamasında bulundu.
KEDİNİZ KAÇTI' DEDİLER"
Veteriner İşleri Müdürlüğünü defalarca aramasına rağmen bir aşama kaydedemediğini hatırlatan Saat: "Defalarca arayıp bıraktıkları kedinin sahibinin iletişim numarasını ve adresini istediysem de benimle paylaşmadılar. En sonunda 'Biz bırakılan hayvanları takip etmek zorunda değiliz' dediler. Bir sürü şey söylediler. Telefonda ağlamaktan konuşamaz hale gelince telefondaki kişi, 'Sizin kediniz başka adrese bırakılmış, kafesin kapağını açar açmaz kaçmış kedi' dedi. Ama nereye bıraktıklarını söylemedi." diye konuştu.
"BAKMADIĞIM YER KALMADI"
Bunun üzerine Veterinerlik İşleri Müdürlüğüne gittiğini belirten Saat: "Israr edince kedimin bırakıldığı adresi gösterdiler. Benim ısrar etmem üzerine il sağlık müdürlüğü bahçesine bırakılan kedinin sahibini aradılar. O da gelip kedisini aldı. Ben de o kadının işyerinin olduğu sokağa gidip sokakta Sakız'ı aradım. Bakmadığım yer kalmadı. Esnafa, herkese sorup telefon numaramı ve Sakız'ın fotoğrafını bırakmama rağmen bir sonuç elde edemedim. Bunun üzerine tekrar veteriner işleri müdürlüğüne gittiğim. Bana kedileri alıp tedavisini yaptıktan sonra aynı adrese bırakıyoruz deyip sizin kediniz teslim edilmiş dediler. Ardından da aynı gün 2 kedi de bırakılmış sadece adresler karışmış' dediler. Sakız günlerdir kayıp, Sakız'ı arıyoruz, dışarıda yaşayamayacak.