Enflasyonu tek haneye indireceğiz

Başkan Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti MKYK ve MYK toplantısında ekonomiye, iç politikaya ve seçim hazırlıklarına dair önemli konular masaya yatırıldı. Toplantının ana gündem maddesi 2023 yılı için açıklanan asgari ücret oldu. İşte SABAH'ın edindiği bigilere göre toplantıda Erdoğan'ın partililere verdiği mesajlar:Yeni asgari ücret sonrasında enflasyonu yükseltecek harekette bulunanlara göz açtırmayacağız. Enflasyon fırsatçılarına geçit verilmeyecek. Memur ve emeklilerin maaşlarını da asgari ücretliler gibi enflasyon canavarına ezdirmeyeceğiz. Yıl içindeki gelişmelerde enflasyon farkı maaşlara yansıtılacak. Enflasyon yılbaşından sonra ciddi düşüşe geçecek. Temmuzdan itibaren tek haneli rakamlara kadar inecek.Seçime kısa zaman kaldı, takvim belirlenmeli. Girilmedik gönül, çalınmadık kapı bırakmayın. Her birim hazırlansın. Bizim için esas olan millet. 6'lı masanın hali ortada, kendi iç çekişmeleriyle uğraşıyorlar, biz işimize bakalım.Toplantıda sivil terör mağdurlarının talepleri de Erdoğan'a iletildi. Erdoğan'ın, "Gerekli adımlar atılsın. Bu durumlar hassas. Çalışma yapın. Şehit mevzuu bizim için tartışılacak bir mevzu değil. Mutlaka halletmemiz lazım" dediği öğrenildi.Toplantıda AK Parti'nin hazırladığı başörtüsü ve ailenin korunması ile ilgili Anayasa değişikliği teklifinin son durumunu soran Erdoğan'a teklifin ocakta Meclis gündemine getirileceği ve şubatta genel kurula sunulacağı bilgisi verildi. Erdoğan'ın konuyla ilgili, "Gençlerle ilgili yapılan araştırmalar bize ailenin korunması konusunu ciddiye almamız gerektiğini gösteriyor" dediği öğrenildi.