"SEÇİM KARARI ALINIRSA AÇIKLAYALIM DEDİK!"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayını da seçim kararı alındıktan sonra açıklama yönünde bir eğilim var kendi aramızda konuştuğumuzda. Bu eğilime şu ana kadar hepimiz katıldık. Bir arkadaşımız dillendirdi 'böyle yapalım' diye, biz de 'olur' dedik." ifadelerini kullandı.