Haberler Gündem Haberleri MSB duyurdu! Sınırdan geçmeye teröristler yakalandı
Giriş Tarihi: 26.12.2022 15:14

MSB duyurdu! Sınırdan geçmeye teröristler yakalandı

Suriye ve İran’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si PKK/KCK terör örgütü mensubu 7 kişi yakalandı.

MSB duyurdu! Sınırdan geçmeye teröristler yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Suriye ve İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si PKK/KCK terör örgütü mensubu 7 kişi yakalandı." ifadelerine yer verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
MSB duyurdu! Sınırdan geçmeye teröristler yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA