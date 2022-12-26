Nuh’un şehri Cudi, cazibe merkezi oluyor

PKK'lı teröristlerden temizlenen Şırnak, yüzünü turizme çevirdi.Hz. Nuh'un gemisinin karaya oturduğu yer olarak inanılan bu nedenle 'insanlığın yeniden doğduğu' yer kabul edilen 2 bin 144 rakımlı Cudi Dağı, artık festival ve doğa sporlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.İlkbahar ayları ile birlikte hayata geçirilmesi planlanan programlarla bölgeden silah sesleri yerine müzik sesleri yükselecek. Bölgenin Milli Park yapılması nedeniyle başlatılan çalışmalar devam ederken, terör olaylarının sona ermesiyle birlikte, yabani hayvan çeşitliliği de arttı.SABAH'a konuşan Şırnak Valisi Osman Bilgin, Nuh'un gemisinin Cudi'de olduğunu ve oturduğu yer olarak inanılan Sefine bölgesini milli park ilan edeceklerini söyleyerek, "Cudi bundan sonra doğa sporları ve festivallerle anılacak, terörün izleri tamamen ortadan kalkacak. Sefine bölgesine gelecek olan insanların ibadetlerini yapmaları amacıyla cami yapmayı planlıyoruz. Yine Şırnak'tan Cudi'ye beton bir yol yaparak, insanların festivallere daha çok gelmesini sağlayacağız. Cudi'de artık silah sesleri değil, festivallerde çalan şarkılar yükselecek" dedi.