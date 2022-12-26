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Giriş Tarihi: 26.12.2022 17:58 Son Güncelleme: 26.12.2022 18:11

Terör soruşturmasında gözaltına alınan 15 kişi adliyede

Diyarbakır merkezli terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarına DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır’ın da bulunduğu 15 kişi adliyeye çıkarıldı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Terör soruşturmasında gözaltına alınan 15 kişi adliyede

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, 24 Aralık'ta Diyarbakır merkezli 9 il'de yapılan operasyonlarda aralarında DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulamaları tamamlanan 15 kişi Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardında adliyeye sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen 15 kişinin Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifade işlemleri sürüyor. Operasyonda, polisin yaptığı aramalarında çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti.

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Terör soruşturmasında gözaltına alınan 15 kişi adliyede
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