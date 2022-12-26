Terör soruşturmasında gözaltına alınan 15 kişi adliyede

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, 24 Aralık'ta Diyarbakır merkezli 9 il'de yapılan operasyonlarda aralarında DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulamaları tamamlanan 15 kişi Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardında adliyeye sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen 15 kişinin Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifade işlemleri sürüyor. Operasyonda, polisin yaptığı aramalarında çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti.