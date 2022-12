Aziz Sancar’ın laboratuvarına genç beyin

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Yasemin Kübra Akyel, ABD'de Nobel Ödüllü Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar ile çalışmaya başladı. Akyel, TÜBİTAK Aziz Sancar Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında Prof. Dr. Aziz Sancar'ın laboratuvarında ve danışmanlığında, 'DNA Onarımı' ve 'Sirkadiyen Ritim' alanlarında çalışmalar sürdürüyor.



Kuzey Karolina Üniversitesinde araştırmalara katılan Akyel'in geçtiğimiz günlerde "Discovery of a small molecule that selectively destabilizes Cryptochrome 1 and enhances life span in p53 knockout mice" başlıklı çalışması Nature Communications'da yayımlanmıştı. Akyel, 20 yazarın yer aldığı çalışmada 2'inci yazardı.