İstanbul’da kar hazırlığı! Yol kenarlarına çuvallarla tuz bırakıldı

Tuzların her yerde olduğu ama kış şartlarında kimler tarafından kullanılacağının bilinmediğini söyleyen Halil Yıldırım, "Önemli olan tuzların konulması değil. Tuzların görevini yapabilmesi. Bir görevli olmadıktan sonra tuzlar olduğu yerde çürür gider. Hiçbir anlam ifade etmez. Görüyoruz her yerde var ama kış şartlarından dolayı o nerede ne şekilde kimler tarafından kullanılacak o bilinmiyor. Görsel olarak duruyor sadece. Kar yağdığında göreceğiz ama bu İstanbul'da hiçbir şey yolunda gitmez. Tuzlar olduğu yerde erir" diye konuştu.