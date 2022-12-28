İsrail Büyükelçisi 4 yıl sonra güven mektubu sundu

Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme süreci kapsamında iki ülke karşılıklı büyükelçi atama kararı aldı. 4 yıl sonra gerçekleşen bu adım sonrası İsrail tarafından büyükelçi olarak atanan Irit Lillian, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Büyükelçisi Irit Lillian'ın yanı sıra Sri Lanka Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake, Uruguay Büyükelçisi Hugo Cayrus, Kırgızistan Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev'i ayrı ayrı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabullerde büyükelçiler Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçilerin, eş ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.İsrail Büyükelçisi Lillian güven mektubu sunarken Erdoğan'a Türkçe "Nasılsınız?" diye sordu. Erdoğan da "Sağ olun, siz nasılsınız?" yanıtını verdi. 2018 yılında Gazze'de yaşananlar sebebiyle iki ülke arasında ilişkiler gerilmişti. İsrail'le başlatılan normalleşme süreci kapsamında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 2008'den bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrailli lider olmuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı ile görüşmeler gerçekleştirmişti. İlişkilerinin normalleşme sürecinde, 2019'dan itibaren İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı görevini yürüten Lillian, 4 yıl aradan sonra eylül ayında büyükelçi olarak atandı.Lillian, bu gelişmenin ardından "Kalbime çok yakın iki muhteşem ülkeyi tekrar bir araya getirmekten onur duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı. Türkiye de Şakir Özkan Torunlar'ı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tel Aviv Büyükelçisi olarak görevlendirdi. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog dün sosyal medyada Türkçe paylaştığı mesajında, Özkan Torunlar'ın güven mektubunu kabul etmeyi "dört gözle beklediğini" belirtti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Politika Kurulu Başkanvekilleriyle de bir görüşme gerçekleştirdi. ANKARA