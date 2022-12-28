Maltepe Belediyesi’ndeki rüşvet davasında yeni gelişme: Sanıklar tahliye edildi

Rüşvet suçuna karıştıkları iddia edilen ve suçun işlendiği tarihte CHP'li Maltepe Belediyesi'nde üst yönetimde olan kişiler ile zabıtaların da aralarında bulunduğu 10'u kamu görevlisi 21 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlanmış, 5'i tutuklu 21 sanık hakkında 121 sayfalık iddianame düzenlenmişti.
İBB'NİN TASARIM MÜDÜR YARDIMCISI ÖRGÜT LİDERİ ÇIKMIŞTI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede örgütün hiyerarşik bir yapısı olduğunun ve her eylemden haberdar olan eski Maltepe Belediyesi İmar Müdürü ve Başkan Yardımcısı olan şu anda ise CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Tasarım Müdür Yardımcısı olan Haydar Battal'ın lider olduğunun altı çizilmişti. Tutuklu Haydar Battal'ın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Rüşvet almak' suçundan 20 yıla kadar, diğer örgüt yöneticisi ve üyelerinin de 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'Rüşvet alma-verme' suçlarından değişen oranlarda hapsi talep edilmişti.
MALTEPE BELEDİYESİNİN RÜŞVETÇİLERİ HAKİM KARŞISINDA
Maltepe Belediyesi'nin üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 10'u kamu görevlisi 21 sanığın yargılanmasına bugün İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Adliyenin konferans salonundaki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
İBB'NİN TASARIM MÜDÜR YARDIMCISI DİNLENDİ
Eski Maltepe Belediyesi İmar Müdürü ve Başkan Yardımcısı olan şu anda ise CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Tasarım Müdür Yardımcısı olan tutıklu sanık Haydar Battal savunmasında "Ben 2020 yılında belediyeden ayrılıp büyükşehire geçtim. Telefon kayıtlarım kanıt niteliğinde dosyada bulunuyor, örgüt liderliğiyle suçlanıyorum. İşim gereği ben telefonla görüşmek zorundayım. Ruhsat dediğimiz şey hemen verilebilecek bir şey değil ki, 50 evrak gerekiyor, yaklaşık 3-4 aylık bir süresi var. Siz örgüt lideri olduğumu kanıtlayın ben yemin ediyorum inşaat mühendisliği diplomamı yırtıp atacağım. Ben günde 50-60 vatandaş dinliyorum. Bana ulaşmak çok kolay ama beni sanki çok üst düzey biri olarak gösterilmişim. Nasıl böyle bir durumun içine düştüm anlamış değilim" dedi.
BELEDİYEYE TAŞERON OLARAK GİRMİŞ
Tutuklu sanık Ferhat İşsever 2010 yılında taşeron olarak belediyede işe başladığını belirterek "2022 yılında gözaltına alınana kadar çalıştım. Ben sağda solda seyyar satıcı kovaladım nasıl örgüt yöneticisiyim ben. Zabıta Müdürü Ahmet İmamoğlu ile görüşmem var. Bu görüşme çok doğal çünkü kendisi benim müdürüm. Hasan Şeker benim 20 yıllık arkadaşım. Onun bir ruhsat işi vardı. Arkadaşımında iskanı yoktu. Bende mühendis arkadaşa rica ettim. Arkadaşım olduğu için resmi bir dil kullanmadım. Bunlar başımıza nasıl geldi hala hayretler içerisindeyim" diyerek mağdur olduğunu dile getirdi.
"RÜŞVET ALSAM EVİM KİRA OLMAZDI"
Bir diğer tutuklu sanık olan Seval Kesgi ise "Ben gün içerisinde 80-100 kişiyle telefonlar görüşüyorum. Başkan yardıcılarının sekreterliğini yapıyorum. Ben sekreterim hiç kimseden para almadım. Biz emekçiyiz sadece. Ben cezaevinde her gün korkarak uyuyorum. Ben rüşvet alsaydım 3 tane kredim olmazdı. Evim kira olmazdı. Şu an benim evimin kirasını annem babam ödüyor" şeklinde konuştu ve tahliyesini talep etti.
"NE RÜŞVET ALDIM NE DE VERDİM"
Eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı olan ve halen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanlığını yapan Melih Morsünbül de savunma yaptı. Sanık Morsünbül, "Devlet memuru anne babanın tek oğlu olarak hesap vermekten onur duyuyorum. İsimsiz ve cisimsiz şikayetler sonucu buradayım. 2020 yılında bir şafak operasyonuyla özgürlüğümden edildim. Benim görevim basın sorumlusu olduğundan tüm şikayetleri dinliyor, çok insanla iletişim kuruyordum. Ben insanların hayatını kolaylaştırmak için yasal bilgi verdiğim için suçlanıyorum. 2 savcının değiştiği bir dosyada neden hala somut deliller toplanmadı? Ne rüşvet aldım, ne de verdim. Kaderimi size bırakıyorum" ifadelerini kullandı.
SAVCI MÜTALAASINDA TAHLİYE İSTEDİ
Duruşmaya verilen 1 saatlik aranın ardından dosyada adı geçen diğer sanıklar da tek tek dinlendi. Sanıklar hakim karşısında suçlamaları kabul etmezken sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini talep etti. Ardından Cumhuriyet savcısı mütalaasını söyledi. Mütalaada tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmesi talep edildi.
TUTUKLU SANIKLARA MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI
Duruşma sonu mahkeme, tutuklu sanıklar Haydar Battal, Ferhat İşsever, Şevval Kesgin, Tuncel Özçelik ve Yılmaz Ceyhan'ın tahlisine karar verirken, diğer 14 sanık hakkındaki adli kontrol şartının da kaldırılmasına ve cep telefonlarının iade edilmesine hükmederek davayı erteledi.