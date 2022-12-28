Maltepe Belediyesi’ndeki rüşvet davasında yeni gelişme: Sanıklar tahliye edildi

BELEDİYEYE TAŞERON OLARAK GİRMİŞ

Tutuklu sanık Ferhat İşsever 2010 yılında taşeron olarak belediyede işe başladığını belirterek "2022 yılında gözaltına alınana kadar çalıştım. Ben sağda solda seyyar satıcı kovaladım nasıl örgüt yöneticisiyim ben. Zabıta Müdürü Ahmet İmamoğlu ile görüşmem var. Bu görüşme çok doğal çünkü kendisi benim müdürüm. Hasan Şeker benim 20 yıllık arkadaşım. Onun bir ruhsat işi vardı. Arkadaşımında iskanı yoktu. Bende mühendis arkadaşa rica ettim. Arkadaşım olduğu için resmi bir dil kullanmadım. Bunlar başımıza nasıl geldi hala hayretler içerisindeyim" diyerek mağdur olduğunu dile getirdi.

"RÜŞVET ALSAM EVİM KİRA OLMAZDI"

Bir diğer tutuklu sanık olan Seval Kesgi ise "Ben gün içerisinde 80-100 kişiyle telefonlar görüşüyorum. Başkan yardıcılarının sekreterliğini yapıyorum. Ben sekreterim hiç kimseden para almadım. Biz emekçiyiz sadece. Ben cezaevinde her gün korkarak uyuyorum. Ben rüşvet alsaydım 3 tane kredim olmazdı. Evim kira olmazdı. Şu an benim evimin kirasını annem babam ödüyor" şeklinde konuştu ve tahliyesini talep etti.