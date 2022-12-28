Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi: İlaç tedariki normale dönecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Piyasada bulunamayan ilaçlar için önemli adımlar attıklarını açıklayan Bakan Koca, mevsim kaynaklı hastalıklar nedeniyle antibiyotik talebinin de arttığını belirtti. İlaç tedariki ile ilgili sorunun 3-4 hafta içinde çözüleceğini söyleyen Bakan Koca, şöyle devam etti: "İlaçlar için kur güncellemesi yapılarak Resmi Gazete'de yayınlandı. Ayrıca piyasada yeterli miktarda ilaç bulunana kadar bir süreliğine ilaçların ihracatını durdurduk. Bunun dışında sektörün tüm paydaşlarını topladık ve sorunu ele aldık. Tedarik sorunlarını değerlendirdik.Attığımız bu adımların öncesinde 950'ye yakın ilacın piyasada olmadığını veya çok az olduğunu belirlemiştik. Piyasada bulunan 7000 kalem ilaç içinde az bulunan 950 ilacın, şu an 154'e kadar düştüğünü söyleyebilirim. Önümüzdeki 3-4 hafta içinde normale döneceğini bekliyoruz. Antibiyotiklerle ilgili de genel bir talep artışı var. Ancak üretimdeki artışla birlikte sıkıntının azaldığını hep birlikte göreceğiz."Bakan Koca, "Üst solunum yolu enfeksiyonu şikâyeti ile hastanelere müracaat eden hastaların yüzde 6.2'si yani yaklaşık 15 hastadan biri Kovid. Hastalıkların yaygınlığını sıralamak gerekirse, ağırlıklı olarak influenza yani grip, RSV, Rhinovirus ve son olarak Kovid şeklinde" dedi. SMA Bilim Kurulu'nu ocak ayı içinde toplamayı planladıklarını ifade eden Koca, Bilim Kurulu üyelerinin ülkemizde kullanılmayan ilaçlarla ilgili görüş alışverişinde bulunacağını söyledi.