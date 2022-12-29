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Giriş Tarihi: 29.12.2022 13:36

3 FETÖ'cü hain Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

DHA
3 FETÖ’cü hain Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı

54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ/PDY şüphelisi İ.K., S.Ç. ve H.Ş.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Öte yandan jandarma ekiplerince 2 gün önce merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi M.Ş.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen M.Ş., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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3 FETÖ'cü hain Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı
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