Bakan Soylu’dan uyuşturucuyla mücadelede net mesaj: Bu illetin kökünü kurutup kazıyacağız

"KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONLARI YAPIYORUZ"

"Uyuşturucuyla mücadelede Avrupa ve Amerika pes ederken biz pes etmeyeceğiz. Bu uyuşturucu iletinin kökünü kazıyacağız." diyen Soylu, 2016'da 30 bin olan cezaevindeki uyuşturucu satıcılarının sayısının şu anda 121 bin olduğunun altını çizdi.

Projeli çalışmalarla uyuşturucu bağımlılarını ve satıcılarını uzun süre izlediklerini anlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Dünyada hiç olmayan bir program yaptık. Adı Asena. Geçen mart ayından beri hiçbir ihbar, istihbarat almadan, milyonlarca veriyi kendi içinde yapay zeka programıyla gerçekleştirerek şu ana kadar 6 bin 400 yakalamayı gerçekleştirdik. Durmuyoruz, büyük bir mücadeleyi ortaya koymaya çalışıyor ve buna devam ediyoruz. Kökünü kurutma operasyonları yapıyoruz. Burada projeli operasyonlarla beraber birçok yerde bunu sağlamaya çalışıyoruz. 2022 yılı Avrupa'daki rapora göre 1 milyon kişi başına uyuşturucu bağlantılı can kaybı sayısı dünya genelinde 35, Avrupa genelinde 17, ABD'de milyonda 324, Norveç'te 89, Almanya'da 29, Türkiye'de milyonda 4,7. Bütün bunlarla birlikte bu mücadelemizi devam ettirdiğimizi söylemek istiyorum. Uyuşturucuya bağlı doğrudan ölenlerin 2017'de 941 olan sayısının 270'e, bu yıl da 10. ay vesilesiyle 146'ya düştüğünü söylemek isterim. Madde kullanım oranı Avrupa'da yüzde 29, yani 100 kişiden 29 kişi madde kullanıyor, Avrupa uçmuş gidiyor. Bizde ise yüzde 3.1. Yani madde kullanım oranımızda da düşüklük söz konusu. Yaptığımız en önemli meselelerden bir tanesi de ilk kez Adana'da başladık, 62 ilde kanalizasyonlardan atık madde alıyoruz. Üniversite ve Yeşilay yapıyordu. Şimdi Yeşilay'la yapıyoruz. 62 ilde kanalizasyonlarda atık madde alıyorlar ve her üç ayda bir ne kadar uyuşturucu kullanıldığı, ne kadar arttığı, ne kadar azaldığı, hangi maddenin kullanıldığını öğreniyoruz. Buna göre de illerimizde tedbir alıyoruz. Türkiye'de ilk defa her ilin 42 kriterle riskini ölçüyoruz. Her ilçeyi 32 kriterle ölçüyoruz. Bunu, ilgili kurumlarımızın tamamına gönderiyoruz. Ayrıca Bağımlıkla Mücadele Yüksek Kurulumumuzun il ve ilçelerde yansımaları var. Bunları değerlendiriyoruz. Risk haritaları yapılıyor ve bu risk haritaları üzerinden de büyük bir mücadele ortaya konulmaya çalışılıyor."

"UYUŞTURUCUYU TÜRKİYE SINIRLARINA SOKMAYACAĞIZ"

Son 6 yılda 100 olan AMATEM ve ÇEMATEM sayısını 136'ya çıkardıklarını dile getiren Soylu, bütün toplumu bu tehlikeye karşı uyarma konusunda bir irade ortaya koyduklarını ifade etti.

Soylu, "UYUMA aplikasyonu yaklaşık 600 bin sayısına yaklaştı. Yine 50 bin ihbar geldi. Kimsenin adını, soyadını almıyoruz. İhbara gideriz, yeter ki ihbar gönderilsin. Aynı kadına şiddetle mücadelede yaptığımız gibi. KADES diye bir telefon programı yaptık. Şu an 4 milyon 800 bin kadın bu telefon programını indirdi, 500 binin üzerinde ihbara gittik. Aile içi ve kadına şiddetle mücadele alanında da ölüm sayısını geçen senden bu seneye kadar yine topyekun bir mücadeleyle düşürdük. Hem iletişim kanalarını açtık hem de burada kadına yönelik ölüm sayılarını da yüzde 12, 13 civarında düşürdük. Bu işi sıfıra getirene kadar aynı şekilde mücadelemizi gerçekleştireceğiz. Türkiye'de 20 ilde alan denetimleri yapıyoruz. Bu işe başımızı koyduk. Bu uyuşturucuyu Türkiye sınırlarına sokmayacağız. Bu illetin kökünü kurutup kazıyacağız." şeklinde konuştu.

Okulların önünde uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadeleye de değinen Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir söz söyledim 'uyuşturucunun satıcısının bacaklarını kırın' dedim. Okulların önünde uyuşturucu satılıyordu. Bu söylediğim zaman ölüm sayıları 941'e gelmişti. Aynen Avrupa, Amerika nasıl teslim olduysa bu da FETÖ'nün ortaya koyduğu bir oyundur. Bunu da ifade etmem lazım. Bütün bunlar olurken elbette seyirci kalamazdık. Bizim irademiz ve kararlılığımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlar. Narko timlerimiz 12 vilayette vardı. 81 vilayette her tarafa narko timlerimizi kurduk. Yani mücadelemizi Türkiye'nin her tarafına aynı şekilde yaymaya çalıştık. Orda 'ayakların kırın" dediğimiz noktada böyle bir tablo ve durumla karşı karşıyaydık. Şimdi 941 sayısı 270'e düştü. Daha da düşecek. Gençlerimizi, insanlarımızı bu tehlikeden kurtarmaya yemin ettik, söz verdik. Bu konudaki irademizi ortaya koyacağız. Bana ne kadar kızarsa da kızsınlar uyuşturucu satıcısını gördüğünüzde ayağını kırın. Bu kadar basit. Çocuklarımıza illet, musallat olmasın. Çocuklarımız, mühendis, doktor, öğretmen olsun. Annelerin, babaların dizinin dibinde hayırlı evlat olsunlar. Onlar da anne baba oldukları zaman bu millete hayırlı işler yapabilsinler. Nesillerimiz sağlıklı olsun. Dünya uyusa da biz bu mücadeleye her zaman devam edeceğiz."

"GÜVENLİK KUVVETLERİMİZ CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR"

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı da "Askerimiz, polisimiz, jandarmamız, güvenlik kuvvetlerimiz canla başla çalışıyorlar. Halkımızın huzur ve refahı esenliği için mücadele ediyorlar. Biz de canla başla çalışıyoruz. Allah'a şükür vatanımızda huzur egemen, gece yarılarına kadar insanlar sokakta caddede hür, özgür, devletine, milletine güvenerek yürüyorlar. Ekonomik hayat, tarımsal hayat yürüyor. Burada da bizlere verdiğiniz destekten dolayı sizlere müteşekkiriz. Allah askerimize, jandarmamıza, polisimize, güvenlik kuvvetlerimize güç kuvvet versin." dedi.

Konuşmaların ardından İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve Kızılay Bölge Koordinatörlüğünün uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede gerçekleştirdikleri çalışmalar anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü korosunun konser verdiği, uyuşturucu madde arama köpeği "Altar"ın gösteri yaptığı programa, AK Parti Van milletvekillileri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Osman Nuri Gülaçar, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve kurum amirleri katıldı.