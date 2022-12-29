SON DAKİKA | TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın davasında ikinci celse

Hazırlanan iddianamede Fincancı'nın, Türk Tabipleri Birliği merkez konsey başkanı olarak ulusal düzeyde ve resmi sıfat ile gayriresmi haber kanalına canlı bağlantı yaparak bulunduğu makamı, mesleki konumunu propaganda faaliyetinde kullandığı da aktarılıp, 'terör örgütü propagandası' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.Dosyayı inceleyen mahkeme, Şebnem Korur Fincancı'nın ikamet adresinin İstanbul olmasından dolayı dosyaya yetkisizlik kararı vererek İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Dosya İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.Bir önceki celse duruşma savcısı mütalaasında Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılmasını talep etmişti. Fincancı'nın yargılamasında ikinci celse görülmeye başladı. Mütalaaya karşı savunmalarının ardından karar verilmesi bekleniyor.