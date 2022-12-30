O itfaiyeci PKK’nın dağ kadrosundan

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un, PKK'nın dağ kadrosundan olan Muharrem Kılıç'ın kimlik ve şehidin mezarını paylaşarak oluşturmaya çalıştığı algı çöktü. Kılıç'ın 2004'te PKK/ KCK terör örgütünün kırsal alanına katılmaya çalışırken gözaltına alındığı ve ailesine teslim edildiği, 2014'te ise örgütün kırsal alanına katıldığı gerekçesiyle Diyarbakır'da gözaltına alındığı ortaya çıktı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki terör bağlantılı personelleri tek tek isim vererek açıklamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından PKK'nın dağ kadrosundaki itfaiyeci Muharrem Kılıç'ın kimlik kartı ile şehidin mezarının fotoğrafını paylaşarak, "Muharrem Kılıç şehit kardeşidir. Hatta Soylu'nun bizzat kendisi aileye taziyeye gitmiştir. Şehidimize tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün sözün bittiği yere geldiğimizi de gördük. Allah affetsin" ifadelerini kullandı.İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Gültekin ise gerçeği tane tane anlattı: "Yine yalanınla yakalandın Murat. Tıpkı İsviçre'de kayak tatilinde İstanbul'daymış gibi tweet atarken yakalandığın gibi. Tam da bahsettiğimiz suistimali yaparken. 2016'da Diyarbakır'da bombalı saldırıda ölen aşçı Mehmet Kılıç'ın kardeşi Muharrem Kılıç kim? 2014'te, PKK'ya kırsala katılırken yakalandı.Kardeşinin öldüğü saldırıdan 1 yıl sonra 2017'de PKK şehir yapılanması YPS'de yakalandı. Terör mağduru yakınlığından dolayı 2018'de memur olmak için başvuruda bulundu, güvenlik soruşturmasında terör örgütünün kırsal yapılanmasında kaydı çıktığı için başvurusu reddedildi. Şehit yakınlığından dolayı giremedi, siz aldınız, örtülediniz. Tam da bunu söylüyoruz. Utan"