Sağlık Bakanlığınca bu yıl 25 bin 700 uzman hekim ve hekim istihdam edildi

Ayrıca Beyaz Reform çalışmalarının ardından ekimde ilk etapta 6 bin hekim kamuya dönüş yaptı. Bu yıl kamudan istifa eden toplam uzman hekim ve hekim sayısı ise 4 bin 194 oldu.

TOPLAM 42 BİN 500 PERSONELİN ATAMASI YAPILDI

Bakanlık, ayrıca sağlıkta 85 bin personel alımının ilk ayağını da tamamladı. 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere, toplam 42 bin 500 personelin ataması yapıldı.

30 bin sözleşmeli sağlık personelinin 15 bin 537'sini tıbbi sekreterler, 5 bin 831'ini ise hemşireler oluşturdu.

Bakanlık, kalan 42 bin 500 personelin atamasını ise yakın zamanda gerçekleştirmeyi planlıyor. Böylelikle "her polikliniğe bir tıbbi sekreter" hedefi doğrultusunda yakın zamanda toplam 32 bin kişi hastanelerde göreve başlayacak.