SON DAKİKA | AYM HDP kararını 6 Ocak’ta verecek

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP'ye hazine yardımının kesilmesi talebini görüştü. Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin bilgi ve belgeleri 5 gün içinde ulaştırmasını istedi. Başsavcılık tarafından belge ve bilgilerin teslim edilmesinin ardından Anayasa Mahkemesi HDP'ye hazine yardımının kesilmesi talebini 6 Ocak'ta görüşüp karara bağlayacak.

"BİLGİ VE BELGELERİ 5 GÜN İÇİNDE GÖNDERİN"

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Başsavcılığı'nın HDP'nin hazine yardımının kesilmesi talebini dün gerçekleştirilen toplantıda görüştü. Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından söz konusu talebe ilişkin bilgi ve belgeleri 5 gün içinde taraflarına iletilmesini istedi. Anayasa Mahkemesi tarafından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, "HDP'nin terör örgütü ile organik bağının dava sürecinde de devam ettiğine dair elinizde bulunan bilgi ve belgeleri 5 gün içinde gönderin" talebinde bulunulurken, 6 Ocak'ta ise HDP'ye hazine yardımının kesilmesi talebi karara bağlayacak. HDP'ye 2023 yılı için toplam 539 milyon lira hazine yardımı yapılacakken, bu tutarın 179.8 milyon lirası 2023 yılının ilk 10 günü içinde hesaplara geçmesi bekleniyor.