Suriye sınırında 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri ile mücadelesi devam ediyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 8 PKK/ YPG'li terörist, Türk askerleri tarafından etkisiz hale getirildi. Konu ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı açıklamada bulundu.

"TERÖRİST NEREDEYSE HEDEF ORASI''

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; Terörist neredeyse hedef orası!Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" ifadeleri yer aldı.