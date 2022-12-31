Bakan Koca, 2022’de 33 milyon randevuay gelinmediğini açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından 2022 yılına ait radevu verilerine ilişkin bilgileri paylaştı.

"BU TABLO, BİRÇOK AÇIDAN DÜŞÜNDÜRÜCÜ"

Bakan Koca, "Son 15 gün hariç, 2022'de bakanlığımıza bağlı hastanelerde yapılan toplam muayene sayısı tam 465 milyon 444 bin 49. Muayenelerin 335 milyon 200 bin 693'ü polikliniklerde, 130 milyon 243 bin 356'sı ise acillerde yapıldı. Bu tablo, birçok açıdan düşündürücü. Sağlıklı bir yıl dileriz." dedi.

"33 MİLYON RANDEVUYA GELİNMEDİ"

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

Son 15 gün hariç, 2022'de MHRS üzerinden, önceden planlanarak yapılacak muayeneler için toplam 142 milyon 858 bin 107 randevu alındı. Bu randevulardan sadece 109 milyon 654 bin 808'i gerçekleşti. Yani 2022'de en az 33 milyon 203 bin 299 randevuya gelinmedi. Bu tablo düşündürücü."