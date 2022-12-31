Başkan Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı’nı ağırladı: Ticaret hacmimizle rekor kırdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukonoviç'i Vahdettin Köşkü'nde ağırladı. İki lider baş başa gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan şunları söyledi:Dostluğumuz uzun asırlara dayanıyor. Karadağ Kralı 1. Nikola, Sultan 2. Abdülhamid'in davetlisi olarak İstanbul'u 2 kez ziyaret etmişti. Karadağ ilk büyükelçiliğini de Osmanlı döneminde İstanbul'da açmıştır. Boşnak ve Arnavut akraba topluluklarımız ile Türkiye'deki 150 binden fazla Karadağ kökenli vatandaşımız ülkelerimiz arasında müstesna bir gönül köprüsüdür. Ortak bir tarih ve kültürü paylaşan kuvvetli beşeri ve akrabalık bağlarına sahip olan Türkiye ile Karadağ arasındaki ilişkiler en üst düzeydedir.Sayın Cumhurbaşkanı'yla yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkilerimizi dar kapsamda ele aldık, etraflıca görüşme fırsatını bulduk. Daha sonra da heyetler arası bir çalışma yemeğiyle birlikte gerek şu ana kadar olan durum, gerek bundan sonraki geleceği de değerlendirme fırsatını bulduk. Geçen yıl Karadağ'a yaptığım ziyarette ikili ticaret hacmimizi 250 milyon dolara çıkarma hedefini koymuştuk. Bu senenin ilk 11 ayındaki rakam geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 49'luk bir artış yaşanmıştır. Mevcut tabloyla dahi 182 milyon dolara ulaşarak rekor kırdık. Şu anda Karadağ'daki Türk yatırımcı şirketlerin sayısı ise 3 bin 800. Bu tabii çok çok önemli bir adım.Türk firmalarının özellikle altyapı, inşaat, turizm ve hizmet sektörlerinde önemli projeleri mevcuttur. Özel sektörümüzün tüm Balkanlar'da olduğu gibi Karadağ'da da başarılı girişimlerini sürdürmeye devam edeceğinden eminim. TİKA, restorasyon, eğitim ve sağlık alanındaki faaliyetlerini sürdürürken Yunus Emre Enstitümüz de sanat ve kültürünü Karadağlı dostlarımızın evlerine taşıyor. TİKA, Karadağ'da bugüne kadar toplam değeri 20 milyon euroyu aşan 400'den fazla proje ve faaliyet gerçekleştirmiştir. Yunus Emre Türk Kültür Merkezimiz de kuruluşundan bu yana 2 bine yakın öğrenciye Türkçe eğitimi verdi. Devletimizin sağladığı Türkiye burslarından faydalanan Karadağlı öğrencilerin sayısı son 25 yılda 500 bine ulaştı.Güneydoğu Avrupa'da istikrarın korunmasına ve bölgenin ekonomik kalkınmasına özel önem atfediyoruz. Balkanlar'ın ve Avrupa'nın önemli bir parçası olan Karadağ da barış ve istikrara önemli katkılar sağlıyor. NATO müttefikimiz Karadağ'ın Avrupa Birliği'ne tam üye olmasını da samimiyetle teşvik ediyor ve destekliyoruz. Karadağ halkına şahsım ve milletim adına selamlarımı iletiyor, yeni yılın bölgemize ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum.