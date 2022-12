Dıyanetİşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2022'nin son cuma namazını İstanbul'da Ayasofya Camii'nde kıldırdı. Camiye gelen binlerce Müslüman, yılın son hutbesini de Erbaş'tan dinledi. Erbaş, hutbeyi okumak için minbere âdet olduğu üzere kılıçla çıktı. "Hayatın Tekrarı Yok" konulu hutbede 2023 yılıyla ilgili temenniler de yer alırken, Prof. Dr. Ali Erbaş, hutbenin sonunda İngilizce mesaj verdi.Prof. Dr. Erbaş, "Aldığımız her nefeste o büyük güne biraz daha yaklaşıyoruz. Günlerimiz, aylarımız ve yıllarımız birer birer geride kalıyor. Her düşen takvim yaprağıyla ömür sermayemiz tükenip gidiyor. Dünya bir imtihan yurdudur ve hayatın tekrarı da yoktur. Öyleyse vakit geçmeden, can boğaza gelip dayanmadan, kendimizle yüzleşelim. Her türlü haramdan, kötülükten, kul hakkından kaçınalım" dedi. Ayasofya minberinden bütün insanlara seslenen Prof. Dr. Erbaş, "Miladi bir yılı daha geride bırakıyoruz. Geliniz hepimiz iyilik yolunda çalışalım ve iyi insanlar olalım. Yüce Allah bütün peygamberleri yeryüzünde iyilik olsun diye göndermiştir. Bizler de tüm insanlar olarak yeryüzünde iyilik egemen olsun diye çalışalım. Hepimiz ya dinde kardeşiz ya da yaratılışta eşiz. Hepimiz Hz. Adem'in çocuklarıyız. Dünya hepimize yeter. Hiç kimse açlıktan ölmesin" diye konuştu. Prof. Dr. Ali Erbaş hutbenin sonunda mesajını İngilizce olarak tekrarladı.