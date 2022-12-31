T70 yangın söndürme helikopteri göreve hazır

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "TUSAŞ ve Sikorsky tarafından ortak üretilen yangın söndürme helikopteri teşkilatımıza, ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Havacılık Daire Başkanlığı'nda düzenlenen törene katılan Kirişci, "Bu helikopterimiz, 2.5 ton su atabilecek ve orman yangınlarında gece de görev yapabilecektir. Yine mülkiyeti bize ait yerli ve milli Gökbey helikopterlerimizi ve 16 uçağı daha envanterimize dahil ederek, filomuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. 2.5 saate kadar kesintisiz uçabilecek, gerektiği durumlarda 11 orman işçisini taşıyabilecek helikopter, kurtarma görevleri de yapabilecek. ANKARA