Vinç kazasında can kaybı 6’ya yükseldi... 3 gözaltı

Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında 1'i şanhtiye şefi 2'si işçi olmak üzere toplam 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Ölenlerin kimlerinin büyük ölçüde belirlendiği belirtilirken ilerleyen saatlerde konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

ÖLENLERDEN 2'SİNİN DAHA KİMLİĞİ BELLİ OLDU



Öte yandan, ölen 6 işçinin İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sürerken, 2'sinin daha kimliği tespit edildi. Yıldırım Sarı, Fesih Çiftçi ve Baykal Gündüz'ün dışında evli, 2 çocuk babası Aslan Akkaya (38) ile Ali Şükrü Duru'nun (42) da ölenler arasında olduğu belirlendi. Vücut bütünlüğü bozulmuş olan diğer kişinin cenazesinin üzerinden Hakan Bağ adına düzenlenmiş aşı kartı çıktı. Cesedin Bağ'a ait olup olmadığının araştırıldığı bildirildi.



Yıldırım Sarı'nın Bitlis, Baykal Gündüz'ün Ankara, Aslan Akkaya ve Ali Şükrü Duru'nun cenazelerinin ise İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.