AK Parti, halkın sorunlarını tek tek çözdü 6’lı masadakiler birbirinin altını oydu

Başkan Erdoğan, 2022'nin son gününde Twitter'dan "Bugün sadece yeni bir yılı karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz. Şimdi 2022'de gece gündüz çalışarak ülkemize kazandırdıklarımızın kısa bir özetini, hizmetkârı olmaktan şeref duyduğumuz milletimizle paylaşma vakti" mesajını paylaşarak hizmetleri sıraladı.Kamuda 3 yılı dolmuş sözleşmelilere 1 yıl sürecek aday memurluktan sonra kadro müjdesi verildi.: Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısını % 30'a yükselttik. Asgari ücreti ve diğer ücretlilerin asgari ücret kadarki gelirlerini vergi dışı bıraktık. Gıdadan temizliğe, elektrikten tarımsal üretimi etkileyen pek çok ürüne KDV indiriminde bulunduk. Tarımsal üretimi artırmak, çiftçilerimizi korumak için pek çok adım attık. Hububat grubunda çiftçilerimize dekar başı 50 TL ilave ek girdi desteği sağladık. Tarımsal sulamada güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırmak için kredi desteklerinde bulunduk. Esnaf ve sanatkârlarımıza kullandırılan hazine destekli kredilerin faiz yükünü karşıladık. 110 milyar liralık yeni kefalet paketlerini hayata geçirdik.Kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettik. 79 bin 850 bağımsız birimdeki dönüşüm için vatandaşlarımıza 1.6 milyar TL kira yardımında bulunduk. 70 bin binada denetim yaptık, elektronik beton izleme sistemi ile 107 bin yapının uygunluğunu kontrol ettik.: 1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık KYK borcu silindi.2022 içinde toplamda asgari ücrete % 95, memur maaşlarına % 87, memur emekli aylıklarına % 86 zam uyguladık. Nitelikli yabancı iş gücünü ülkemize çekmek için geliştirdiğimiz Turkuaz Kart uygulamasını başlattık. SMA hastalığı tedavisinde ilaca devam etmek için uygulanan "test sonuçlarının uygunluğu" şartını kaldırdık.Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattık. İlk etapta 5 bin 615 konutun temelini attık. Tam 45 bin afet konutu ile 20 bin sosyal konutu tamamladık.3600 ek gösterge düzenlemesini memurlarımızın tamamına teşmil ettik. Çalışanı ve emeklisiyle tüm kamu görevlilerine verdiğimiz sözü tuttuk. Emekli aylıklarındaki promosyon tutarını en az 3.000 TL olacak şekilde güncelledik. Emeklilikte yaşı bekleyen vatandaşlarımızın sorununu yaş sınırı olmaksızın çözdük.Başkan Erdoğan 2022'deki eser ve hizmetlerle ilgili tweet serisine müjdeler de ekledi. İbadethane ve cemevlerine yüzde 42.73 doğalgaz indirimi yaptıklarını duyuran Erdoğan, sanayi kuruluşlarında elektriğe 16, elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza yüzde 12.73 indirime gidildiği müjdesini de verdi. İstanbul'da konutlardaki doğalgaza yüzde 12.13 oranında indirim yapılmıştı.